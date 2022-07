Netflix no está pasando por su mejor época en la actualidad. El hecho de perder numerosos contenidos de calidad ha provocado que muchas personas decidieran darse de baja, sumado también a la subida de precios. Para poder contrarrestarlo, se está planteando agregar próximamente anuncios mientras se visualizan alguna de las [mejores películas de Netflix](Algunas de las mejores películas y series de Netflix están ocultas: así puedes verlas). Pero más allá de esto, es realmente sorprendente que la plataforma decide ocultar algunas series y películas que pueden tener mucha fuerza.

Uno de los casos más notables de esta política de ocultación está presente en la película 'RRR'. Esta película de acción india actualmente está en boca de todo el mundo, pero si la buscas en Netflix te encontrarás con que no podrás visualizarla.

Ver contenido oculto en Netflix es posible

Pero la realidad es que muchas personas en España ya han podido ver esta y otras series que están ocultas. Esto es algo que se puede conseguir realizando un cambio en la configuración de tu cuenta de Netflix relacionado con el idioma. Para ello se deberá pulsar sobre la parte superior derecha y después en Cuenta.

En la nueva ventana que se abra deberás bajar hasta los diferentes perfiles con los que cuentas. Deberás pulsar sobre tu perfil y seguidamente pinchar sobre Cambiar en el apartado de Idioma. Entre todas las opciones que aparecen, se deberá pulsar sobre Inglés y guardar la configuración.

A partir de ese momento, además de tener todo en inglés, si buscar la película 'RRR' u otra que está oculta ('Anek', 'Sooryavanshi', 'Welcome to Waikiki'...) ya la vas a poder visualizar sin problemas. Como es lógico, no va a estar doblada al castellano, pero sí que cuenta con los subtítulos en español habilitados. Una vez has terminado, podrás volver a tener todo como antes cambiando nuevamente el idioma a español.

Esta es una práctica que puede ser bastante habitual, pero poco acertada. En España se pueden encontrar muchas series que por desgracia están ocultas, seguramente porque no están dobladas. Si bien, hay muchas personas a las que esto les da igual y prefieren ver una buena película subtitulada, como es el caso de 'RRR'.