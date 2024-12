La biblioteca de prompts de Anthropic es una joya para conseguir mejores resultados con cualquier inteligencia artificial

Hay vida más allá de ChatGPT y Claude 3 es una de las mejores alternativas posibles. Porque aunque OpenAI es probablemente la empresa de IA más famosa, Anthropic también está dando mucho qué hablar con sus productos. No obstante y a modo de curiosidad, Anthropic fue creada por personas antes vinculadas profesionalmente a OpenAI. Pues bien, Anthropic no solo tiene un magnífico modelo de inteligencia artificial, sino que cuenta con una de las bibliotecas de prompts más completas que vas a encontrar gratis.

Porque escribir buenos prompts es un arte, o mejor dicho, una valiosa skill para sacarles todo el jugo. De hecho, hay prompts engineers que ganan 300.000 dólares al año. Y qué mejor que aprenderlos de una de las instituciones de referencia dentro del sector de la IA como Anthropic. Tanto si estás empezando con la inteligencia artificial como si ya tienes experiencia y la usas en tu día a día, echa un vistazo a esta web porque tiene valiosos recursos para mejorar tus prompts.

Anthropic tiene un repositorio de prompts imprescindible para trabajar con IA

Porque Anthropic tiene una web que usa como repositorio de prompts completamente abierta a todo el mundo donde almacena cientos de indicaciones para comunicarte con cualquier inteligencia artificial (aunque está centrada en su modelo, puedes usarla con otras sin problema) organizado por categorías, si bien también puedes tirar de buscador y cribar en función de si quieres un prompt para uso personal o profesional.

Entre su repertorio vas a poder encontrar prompts para crear páginas web, detectar errores en código Python, crear historias con gancho, dar con fórmulas de Excel para conseguir cálculos concretos y hasta un intérprete de sueños. Hay una sección especialmente interesante, la de comandos enviados por usuarios y usuarias, por lo que además de contar con la experiencia y saber hacer de Anthropic, también es una biblioteca abierta a la comunidad y en expansión.

Prompt library de Anthropic

Usar la biblioteca de Anthropic es de lo más intuitivo. Aunque seguramente esté más pulido en inglés, puedes configurarlo en castellano y a partir de aquí ir navegando por sus diferentes categorías o escribir palabras clave en el buscador hasta que des con lo que te interesa. Según mi experiencia, funciona mejor con las categorías que con la búsqueda.

Una vez hayas localizado lo que te interesa, simplemente cópialo y pégalo en el cajetín del chatbot que estés utilizando. Por supuesto, puedes modificarlo como te interese. He podido probarlo en ChatGPT y en Microsoft Copilot y funcionan bastante bien, además de servirnos para ir adquiriendo buenas prácticas de comunicación con la IA para lograr mejores resultados. Aquí dejo un ejemplo para identificar y traducir un idioma:

Ejemplo de uso de Prompt library de Anthropic

Me ha llamado la atención que pese a no ser especialmente extensos, se expresan con precisión, lo que constituye una buena base para a partir de aquí, ir personalizándolos. Aquí tienes la biblioteca de prompts de Anthropic: docs.anthropic.com, que conviene tener a mano (yo la he guardado en favoritos).

Portada | Montaje con Mockuphone y Foto de Chris Appano en Unsplash

