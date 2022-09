Compré online y acabé registrada en Privicompras pagando 15 euros al mes sin saberlo; le puse solución y recuperé el dinero

Esta historia le pasó hace un par de semanas a una amiga, a la que aquí llamaremos Julia. Un día realizó una compra online de un billete de autobús en la web de Alsa. Dos meses después, miró su banco y vio que cada mes le estaba llegando un cobro de 15 euros de Privicompras o Privilegios en Compras.

Privicompras es un portal de compras online independiente de Ticketmaster que incluye más de 500 tiendas online, y descuentos y otras muchas ventajas para sus usuarios, como cashback y promociones exclusivas.

Ticketmaster es un portal muy conocido y Privicompras lleva años en su labor de ofrecer descuentos. Pero si miras por Internet, vas a encontrar a muchos usuarios y usuarios disconformes por estar pagando a esta web de privilegios en compras si ser conscientes de ello.

Y es que, la forma de registrarte es bastante engañosa y parece ser que mucha gente cae en la trampa, como le pasó a Julia, la protagonista de esta historia. Lo bueno es que ella consiguió no solo eliminar la suscripción, sino la devolución del dinero.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Cómo acabas en Privicompras

En el caso de las compras dentro de la web de Alsa, cuando compras tu billete, te llega un aviso. Te dice que hagas click para recibir un descuento de x dinero en tu siguiente compra en la web. Obviamente, estando dentro de Alsa, que es una empresa de confianza (sobre todo para quienes hemos viajado mucho con ella), puedes creer que es cierto y ya. Este servicio también está asociado a otras empresas como PC Componentes, Fnac o MediaMarkt.

Pero en realidad, si aceptas ese descuento, lo que estás haciendo es registrarte en Privicompras o Privilegios en Compras, que te dará un descuento, dice, pero no sin antes cobrarte 15 euros cada mes.

De repente podrás ver “WLY* PRIVICOMPRAS.ES 900 87 87 10” como concepto en tu banco. Así es como podrás identificar en tu extracto bancario la cuota mensual de tu suscripción a Privilegios en Compras.

Como explica el abogado Mikel Agirregabiria, "estos servicios de cashback (literalmente, devolución de dinero) serán legales, pero seguramente muchos de sus usuarios y pagadores no son plenamente conscientes de su facturación constante en cuotas mensuales".

Quejas en Internet

Si miras en Internet verás que hay muchos usuarios que se quejan de esta empresa y es que han acabado, como Julia, pagando una cuota mensual sin saberlo. Y ahí parece residir su fortaleza como empresa de gran facturación.

Por ejemplo, en TrustPilot, un portal donde los consumidores dejan sus impresiones (tanto positivas, muchas veces pagadas, como negativas), encuentras que quienes tienen un gran descontento con Privilegios en Compras es porque no saben en qué momento dieron su tarjeta para que ahora les abonen 15 euros al mes. También en la web de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, tiene quejas de ciudadanos por esto.

Con todo esto, como registraron desde Xataka en 2020, la empresa matriz de esta marca, Webloyalty, es una empresa de tan solo cinco empleados en España (aunque tiene presencia en otros ocho países y su sede central está en Suiza), según los datos publicados en el Registro Mercantil. Con esos cinco empleados consiguió en 2018 una facturación de seis millones de euros anuales, según su cuenta de resultados publicada en este registro. Y esa cifra ha ido subiendo.

La buena noticia es que consiguió el dinero de vuelta

Un amigo de Julia llamó para cancelar la suscripción. Como tenía voz de hombre y no de mujer, le dijeron que no se podía, ya que tenía que hacerlo la propia Julia. Fue el único criterio puesto para asumir que él no era la persona afectada. Julia no habla bien español como para tener una conversación así, por lo que decidieron enviar un mail.

Gracias a ese mail no solo consiguieron cancelar la suscripción, sino que Privilegios en Compras le devolvió los 30 euros de los dos últimos pagos que Julia había descubierto sin saber. Por tanto, la recomendación es, no solo cancelar la suscripción, sino también pedir la devolución de las cuotas pagadas (siempre y cuando no hayas hecho uso de los privilegios finales que da, claro está). Probablemente la empresa quiera tener a sus clientes y no clientes contentos para evitar problemas mayores.