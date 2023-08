Compraste algo por Internet, el pedido no llega y crees que te han estafado: El Banco de España te aclara qué puedes hacer

Si estás leyendo esto, probablemente hayas comprado online en más de una ocasión. Pero, dependiendo de cómo y dónde lo hagas, no se trata de una práctica libre de riesgos. Recientemente, el Banco de España ha publicado un recordatorio en su blog sobre las estafas relacionadas con el uso de tarjetas de crédito y débito…

…respondiendo a una duda que a muchos usuarios les surge cuando, después de pagar, detectan que algo raro está pasando con su pedido. La pregunta es sencilla:

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

"¿Puedo echarme atrás una compra online en caso de ser víctima de fraude?"

La respuesta es también sencilla: Si has pagado con tarjeta, no. No puedes.

Y es que una característica fundamental de las operaciones realizadas con tarjetas de débito o crédito es que actúan como "mandatos de pago irrevocables". Esto implica que, "al igual que sucede con las transferencias, las instituciones bancarias no tienen la facultad de revertir el proceso sin el consentimiento del beneficiario".

Vamos, que si has dado luz verde a un pago, el banco sencillamente no puede realizar una devolución del importe sin la aprobación del presunto estafador.

Siempre puedes esperar, claro, a que el estafador dé voluntariamente señales de vida y a que acepte tu reclamación. Pero, en fin, no deberías apostar por ello.

Peor aún: cuando solicitas la devolución del cargo de tarjeta a tu banco, la única responsabilidad de éste se limita a gestionar diligentemente la reclamación ante la sociedad propietaria del sistema (VISA, Mastercard…) para la comprobación de la autenticación de la operación.

Por supuesto, si has sido víctima de una estafa, puedes y debes denunciar lo ocurrido ante las fuerzas de seguridad. Así, si llegasen a identificar al culpable, sería posible recuperar lo perdido reclamándoselo a éste.

Más vale prevenir que curar

Por lo tanto, resulta crucial que te asegures de la autenticidad y confiabilidad de la transacción antes de proceder con el pago. Así mismo, el Banco de España te recomienda tomar precauciones extra para intentar 'ver venir' a los estafadores, ya actúen en sus propias webs de comercio electrónico fraudulento o a través de plataformas populares de compraventa:

Investigación preliminar: Investiga la reputación del vendedor o plataforma antes de realizar una compra. Verifica la autenticidad de las páginas web y los vendedores a través de señales como reseñas, certificados de seguridad y contactos legítimos. Utiliza métodos seguros: Opta por métodos de pago seguros. Si tu interlocutor te propone usar uno que no conocías, infórmate bien, probablemente tenga truco. Sospecha de ofertas demasiado buenas: Sé cauteloso ante ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas, ya que podrían ser señales de estafas. Privacidad de datos: No compartas información personal o financiera que no sea esencial para la transacción.

