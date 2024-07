Tras años apostando por el 'open source', Suiza da el salto: ahora el 100% de su software gubernamental será libre

No es la primera vez que la administración pública de un Gobierno hace uso de software open-source para diversos proyectos. En España contamos con los ejemplos de LinEx, una distribución de Linux que se utilizó en escuelas, oficinas gubernamentales y centros de salud de toda Extremadura. También se hizo popular en Andalucía Guadalinex, una distro basada en Ubuntu para impulsar la inclusión digital en escuelas, bibliotecas y centros públicos. Ambos proyectos se abandonaron con el tiempo a favor de otras distros o sistemas operativos con mayor soporte.

Si miramos en el marco europeo, Suiza también ha apostado mucho por el software de código abierto. Su Gobierno lleva más de una década impulsando alternativas open source. Sin embargo, recientemente han dado un paso significativo a favor de ello: obligar a la administración pública a utilizar software de código abierto.

Suiza abraza el software de código abierto

Tal y como afirman desde el medio Zdnet, “la Ley Federal sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Cumplimiento de Tareas Gubernamentales" (EMBAG) ahora obliga a las agencias federales del país a utilizar software de código abierto, ya sea desarrollado por éstas o por terceros para éstas. La normativa también establece la publicación del código fuente del software bajo licencia abierta "a menos que los derechos de terceros o razones relacionadas con la seguridad lo excluyan o restrinjan".

Esta legislación obligará a las agencias además a actualizar sus sistemas y a divulgar públicamente datos administrativos no personales y no sensibles a la seguridad. De esta manera, en suiza se podrá consultar información “de interés público” relacionada con más de 140 organizaciones públicas y privadas a través de un portal denominado ‘Open Data’, el cual no requiere registro para su consulta.

Este portal ofrece múltiples categorías de búsqueda como población y sociedad, educación, cultura y deporte, salud, medio ambiente, economía y finanzas o energía. De esta forma, en tan solo unos pocos clics, los ciudadanos pueden acceder y buscar temas como zonas donde se ofrece Internet en el país o una lista con las estaciones de carga para coches eléctricos. Estos datos se ofrecen en diferentes formatos, entre ellos JSON y XML.

Esta iniciativa tiene el objetivo de “mejorar la transparencia, seguridad y eficiencia” de los servicios administrativos. Sin embargo, no todo el mundo apoya esta decisión. De hecho, una compañía de software propietario, llamada Weblaw, se opuso a la iniciativa. No es para menos, pues este proyecto perjudicaría su negocio aportado en los sistemas de la administración suiza.

La naturaleza del propio software de código abierto permite a cualquiera analizarlo, modificarlo y distribuirlo. Por ello mismo, existe toda una comunidad que lo defiende, ya que suelen ser proyectos que no están atados a ninguna organización privada y es el mejor ejemplo de una filosofía que busca la colaboración y la transparencia.

