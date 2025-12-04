Ya empieza a verse lo que expertos anticiparon: el trabajo remoto está afectando a los trabajadores jóvenes

Hace tiempo que hay expertos que están alertando de que el teletrabajo puede perjudicar a los empleados más jóvenes, alegando que les quita visibilidad y capacidad de aprendizaje, según sus teorías. También hay profesionales jóvenes que sienten que estar lejos de la oficina les hace perder oportunidades y contactos.

El ex CEO de Google también ha dicho que sabe que la gente es más productiva en teletrabajo, pero apoya la oficina por el "beneficio" del empleado sobre todo en temas de visibilidad de cara a crecer profesionalmente. El ex CEO de Google afirma que teletrabajar quita crecimiento y aprendizaje a los jóvenes.

Las encuestas de opinión de Gallup mostraron que, en general los trabajadores jóvenes de las grandes empresas que se empeñaron en meter a la gente en las oficinas, se resistían más que los trabajadores mayores a regresar a la oficina a tiempo completo. Sin embargo, de acuerdo con Gallup, los más jóvenes también eran los menos interesados ​​en el trabajo completamente remoto. Una nueva investigación arroja luz sobre las posibles razones.

En un artículo reciente, un equipo de economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Universidad de Virginia y la Universidad de Harvard descubrió que los trabajadores más jóvenes se ven efectivamente perjudicados profesionalmente al trabajar desde casa, recibiendo menos capacitación y menos oportunidades de ascenso. Los economistas descubrieron que el trabajo remoto incluso contribuía a un mayor desempleo entre los trabajadores más jóvenes.

Los jóvenes pasan más tiempo en la oficina

Calcularon admás que los trabajadores más jóvenes parecían estar respondiendo en consecuencia, pasando más tiempo en la oficina que los trabajadores mayores en los últimos años.

En 100 respuestas a un cuestionario del New York Times, muchos lectores de 30 años o menos que pudieron trabajar desde casa en los últimos cinco años dijeron que seguían prefiriendo esa modalidad. Pero aun así, muchos dijeron que habían buscado pasar más tiempo en la oficina en los últimos años. A menudo citaban como motivo el sentimiento de aislamiento, así como el deseo de recibir más mentoría y retroalimentación, y de mejorar sus posibilidades de ascenso.

"Una de las cosas que buscaba era más oportunidades en la oficina para aprender y hacer preguntas", ha explicado Kenneth Sullivan, de 30 años, ingeniero civil residente en el área de Seattle, especializado en el diseño e inspección de puentes.

Y así, un estudio revela que los ingenieros de software de una gran empresa de comercio electrónico recibieron aproximadamente un 20% más de retroalimentación sobre su código cuando se sentaban cerca de sus colegas, y que esta retroalimentación benefició desproporcionadamente a los trabajadores más jóvenes y a los más nuevos en la empresa. Los economistas observaron que los ingenieros hacían más preguntas de seguimiento cuando se sentaban cerca de sus compañeros.

Aunque parezca contradictorio, muchas de estas preguntas se realizaron en línea, lo que sugiere que la proximidad física también propicia una mayor comunicación digital.

Imagen | Foto de TheStandingDesk en Unsplash

En Genbeta | La Generación Z tiene el cerebro patas arriba por la técnica comercial de una aplicación... educativa







