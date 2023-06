El teletrabajo no vale para todos: muchos jóvenes ven que estar lejos de la oficina les hace perder oportunidades y contactos

Quienes se muestran ahora en contra de mantener el trabajo en remoto y optan porque los equipos de trabajo vuelvan a las oficinas, mencionan en muchas ocasiones que, para la gente joven, estar alejados de sus gerentes, de los lugares donde un sector es prominente, carecer de contactos físicos profesionales... les afecta negativamente.

The Guardian ha hablado con diferentes personas de la llamada "Generación Z" o "centenialls" (gente nacida entre los años 1995 y 2010) que cuenta cómo les ha afectado el encierro que arrancó hace más de tres años y que continuó con restricciones de movimiento, cuando hablamos de los primeros años de una carrera laboral.

Sensación de perderse algo

Farhana Ismail estudió diseño y acabó en momentos de pandemia. Ha estado teniendo reuniones desde casa con clientes desde que comenzó su trabajo, cuando lo que más le gustaba de su carrera era el trato humano. Ahora va una vez a la semana a una oficina. "A veces me pregunto cómo sería si me hubiera incorporado antes de Covid" y se pregunta si sus relaciones con clientes y compañeros serían distintas.

Cuando observa cómo trabajan sus colegas más veteranos, "siento que me he perdido algo al empezar mi carrera de esta manera". Otra cosa que ve es que en casa, el PC nos absorbe y que ha aprendido que "en las oficinas hay espacios de transición como la cocina o los sofás que rompen la jornada".

Esto contrasta con ciertos directivos que dicen que la gente en casa pierde el tiempo con tareas rutinarias y por eso quieren que la gente vuelva a las oficinas, donde hay más vigilancia.

El impacto del aislamiento es algo más que social. "La cantidad de información no verbal que se absorbe en las interacciones sociales es mucho mayor que la verbal", afirma Amanda Ferguson, psicóloga general y organizativa. "Todas las señales no verbales, desde el lenguaje corporal a las feromonas, los gestos y la intuición, no se captan cuando alguien trabaja solo", afirma.

Genevieve Phelan es publicitas y ha decidido desarrollar su propia empresa. Ahí ve que los contactos son esenciales y busca alternativas para conseguir esos contactos. Dice que el trabajo en solitario le ha obligado a "ser una networker nata... Tengo que hacer muchas llamadas en frío y enviar correos electrónicos en frío", dice, además de asistir a muchos eventos del sector.

Personas que nunca han tenido la oportunidad de trabajar en oficina

En 2022, el portal de empleo estadounidense Indeed encuestó a algo más de 1.000 personas de entre 18 y 41 años sobre el cambio de actitudes en el lugar de trabajo. El estudio supo que el 82% de los encuestados de la generación Z "nunca había trabajado en un entorno de oficina presencial a tiempo completo".

Por su parte, el 92% dijo que "se están perdiendo las experiencias tradicionales en el lugar de trabajo"; y al 85% le preocupaba estar en desventaja a la hora de "aprender ciertas habilidades profesionales por no haber trabajado nunca en un puesto más tradicional a tiempo completo".

Respecto al aprendizaje, Ferguson cree que incluso la falta de escuchas puede hacer retroceder a un trabajador. "No se pueden subestimar las oportunidades que se obtienen con sólo escuchar una conversación", afirma la experta. "Te pierdes la observación: otras personas negociando cosas, información del tipo: 'Parece que el jefe está despidiendo a gente'... La sensación de hacia dónde va la organización, o dónde podrías encontrarte mejor situado. Hay mucha más información si estás físicamente en la oficina".

Por otro lado, este informe mostraba una gran diferencia entre las preocupaciones de la gente según su edad. Los millennials son un 20% más propensos a temer perder oportunidades de liderazgo, mientras que la Generación Z es más propensa a expresar su temor a perder oportunidades de tutoría y aprendizaje. De todos modos, en ese estudio del pasado año, ambos grupos demográficos tenían claro que la mayoría elegiría trabajar desde casa si tuvieran la opción.

Imagen | Brooke Cagle en Unsplash

