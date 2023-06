Este CEO da un giro de 180º con el teletrabajo y manda a todos a la oficina: "Vivir lejos del centro de tu sector es un error"

El CEO de la startup Lindy, Flo Crivello, ha mandado de vuelta a todo su equipo a las oficinas de San Francisco y lo ha hecho con un texto titulado "reflexiones sobre el trabajo en remoto", donde habla de lo difícil que se le hace sacar adelante nuevos productos cuando su equipo teletrabaja y también el costo que tiene para la empresa trabajar fuera de las oficinas.

"He dado un giro de 180º sobre el trabajo en remoto" dice el CEO que recuerda que se esforzó mucho tiempo en tratar de mantener esta modalidad de trabajo y que se siente desanimado de no haberlo logrado.

La empresa Lindy se dedica a crear un asistente personal basado en inteligencia artificial y su CEO recuerda que San Francisco acoge ahora a grandes empresas del sector de la IA.

"El teletrabajo mejora el estilo de vida"

Trabajar a distancia "es más cómodo desde el punto de vista del estilo de vida. Te ahorras los desplazamientos, tienes tu propia oficina, puedes trabajar desde cualquier sitio y tienes más flexibilidad de horarios (especialmente importante para la gente con familia)".

Pero, añade Crivello, hace que sea más difícil para una startup tener éxito o encontrar el producto o mercado adecuado. Sobre todo si estás creando algo muy nuevo.

Según el CEO de Lindy, "la distancia aumenta los costes de coordinación". Es más difícil ponerse en contacto unos con otros, sobre todo cuando el equipo se conecta a diferentes horas y eso lleva a que algunas conversaciones se pospongan para el día siguiente.

"Estos retrasos se acumulan de una manera enorme", afirma el directivo que dice que las interacciones son asíncronas, lo que lleva a dejar cosas en el tintero. Esto contrasta con otras investigaciones que afirman que permitir el trabajo asincronizado y obligar a la gente a desconectar sirven para evitar el agotamiento de los empleados.

Ahora mismo sólo somos unos pocos ingenieros y, sin embargo, la gente se siente desinformada sobre quién está construyendo qué.

La importancia de crear comunidad

Otra cosa que Crivello valora de la oficina es que se puede crear comunidad: "puedes comer con tu equipo, tomar cervezas los viernes por la noche, jugar a videojuegos al final del día en la oficina, etc".

Él considera que esto es importante no sólo porque la diversión es positiva, y crear comunidad es muy importante, sino también porque ayuda a generar confianza, lo que mejora nuestro trabajo. Cuando confías en tu equipo, te cuestionas menos los unos a los otros y sabes que puedes dar tu opinión de forma más directa.

En el pasado, este mismo CEO comentaba en su perfil de LinkedIn que "la gente se queja de que la colaboración a distancia no es tan fluida como en persona" mientras que a él le sorprende que funcione puesto que las herramientas que usamos para ello no ayudan, según su perspectiva.

"La mayoría de las empresas utilizan para el trabajo a distancia -desde Slack hasta Zoom o Teams- no se crearon para ello. Están pensadas como complementos, no como sustitutos. Y, desde luego, no están pensadas para que en ellas se produzcan todas nuestras interacciones", afirmaba este CEO hace unos meses.

Lo que antes eran charlas informales en el pasillo se ha convertido en reuniones programadas de 30 minutos. Es pura monotonía.

Sí que hay investigaciones que demuestran que el trabajo a distancia nos ha quitado esas conversaciones informales del día a día y que eso es negativo por lo que muchos expertos hablan de dar espacio a conversaciones informales en las reuniones. Aún así, Crivello recuerda que Zoom, Teams o Google Meet "minan tu energía, y hay docenas de artículos académicos sobre el impacto de la "fatiga Zoom".

Crear red

Otro tema que para Crivello el teletrabajo perjudica: el de crear buenas redes. Las oficinas de su startup están en San Francisco, centro neurálgico de gran parte de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. "Las redes son una de las fuerzas más poderosas del mundo". Y recuerda que no sólo son buenas para la empresa, sino también para tu carrera.

Las redes "son la razón por la que quieres ir a la mejor universidad, trabajar en las mejores empresas y estar en el centro de tu sector". Y dice que estar en remoto sin poder conectarse con otras empresas le ha perjudicado a su proyecto.

"En mi opinión, vivir en cualquier otro lugar que no sea el centro de tu sector es un error. Mucha gente -los que no viven en ese lugar- no quiere oírlo. Pero es cierto. La ubicación geográfica sigue siendo -incluso en la era de Internet- de vital importancia si se quiere maximizar el acceso a las mejores empresas, los mejores profesionales y las mejores oportunidades".

En Genbeta |Los jefes que deciden volver a la oficina: acabó el confinamiento y los trabajadores pueden tener más distracciones desde casa

Imágenes | Austin Distel en Unsplash y Magnet.me en Unsplash