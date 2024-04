Miles de personas yendo a trabajar sin saber si están despedidas: Elon Musk vuelve a protagonizar un despido caótico, ahora en Tesla

Las noticias de despidos realizados con una ética discutible se suceden. Tanto pequeñas empresas como compañías gigantes han protagonizado escándalos, despidiendo a parte de su plantilla de formas poco respetuosas, cuanto menos. En Genbeta hemos hecho una recopilación de diversos casos.

Uno de los protagonistas de varios despidos complicados ha sido Elon Musk. Desde su aterrizaje en X, donde la plantilla ha quedado reducida en muy poca gente, hemos visto diversas prácticas.

Ahora, una de sus principales empresas, Tesla, anunciaba hace más de 10 días que 6.000 personas van a la calle pero hay empleados que han contado que viven con una gran incertidumbre, que siguen yendo a la oficina, sin saber si son los despedidos o no.

Algunos trabajadores que todavía están en la empresa dicen que se sienten como si los hubieran dejado en el limbo. "Sigo esperando a que Elon envíe otro correo electrónico y nos diga que por fin han terminado de despedir gente", dijo un trabajador de forma anónima a Business Insider.

Todo esto en medio de otra polémica: tras anunciar que 6.000 personas van a la calle, Elon Musk ha pedido a los accionistas de Tesla que le renueven su paquete salarial de 55.000 millones de dólares que en enero se canceló.

La gente no sabe cuándo acabarán los despidos

Los despidos arrancaron el domingo 14 de abril. No es la primera vez que vemos que al magnate de Tesla no le importa si es un festivo o un fin de semana a la hora de tomar decisiones muy drásticas (lo vimos aquella vez que Musk quería mover unos servidores sin seguir las pautas de seguridad y exigió hacerlo en Nochebuena o el anuncio de despidos en Twitter la noche de Acción de Gracias).

Según las declaraciones, "necesitamos algún nivel de cierre o una señal de que podemos dejar de preocuparnos por perder nuestros empleos". Esto es porque la gente no ha sido informada de inmediato, sino que durante la última semana los despidos han ido continuando día tras día, lo que hace que los empleados viva en una constante incertidumbre de no saber si en cualquier momento pueden ellos ver el acceso cortado a sus sistemas, la entrada a las oficinas con sus credenciales o de recibir un mail que les diga que están despedidos.

Incluso antes de que comenzaran los recortes, algunas personas contaron que ya estaban nerviosas por una posible reducción de personal debido a una publicación en Blind (una web donde la gente comparte información de forma anónima) que advertía que se avecinaban despidos.

La publicación, que solo pueden ver los empleados verificados de Tesla, decía que la compañía de vehículos eléctricos había pedido a algunos gerentes que identificaran a los trabajadores para un recorte que podría afectar hasta al 20% de la fuerza laboral de la compañía. Algunos de los trabajadores dijeron que pasaron gran parte del fin de semana anterior a los despidos actualizando su correo electrónico, esperando para ver si los rumores eran ciertos.

Cómo ha sido despedida otra gente en Tesla

Según lo que se sabe, algunas de las personas despedidas recibieron un mail que empezaba con la frase "Estimado empleado". Otros se enteraron de que habían sido despedidos cuando se les cortó el acceso a los sistemas internos de Tesla.

Otra gente fue a la oficina y al tratar de entrar vieron que su tarjeta de acceso estaba desactivada. Esto no es nada nuevo en Musk. Hizo lo mismo en las oficinas que Twitter, ahora X, tiene en San Francisco, de forma masiva.

Un trabajador declaró que todo era para mucha gente "como si de repente las personas que habías visto todos los días fueran borradas de la empresa". "Me despierto todas las mañanas y reviso mi correo electrónico porque sé que si no puedo acceder significa que me han despedido", dijo un trabajador.

