Los empleados de Twitter se juegan el despido de nuevo: Elon Musk les ha notificado a las 3 AM una nueva revisión de código

El viernes nos íbamos de fin de semana sabiendo que Musk había empezado a despedir incluso a algunos de los empleados de Twitter que habían aceptado quedarse en la empresa con las nuevas (y 'duras') condiciones laborales. Incluso a Ikuhiro Ihara, el ingeniero responsable de hacer realidad los tuits de 280 caracteres. Pero no hay tiempo para relajarse en este Twitter 2.0...

De modo que hoy, a las 3 de la madrugada (hora de Silicon Valley), los ingenieros de software de Twitter han recibido un nuevo e-mail de la compañía, advirtiéndoles que esta misma noche se llevará a cabo una nueva ronda de revisiones de código, y que deben estar listos para mostrar lo que han logrado durante los últimos 10 días.

Desde la última revisión de código del viernes 18 de noviembre (a la que se convocó a "cualquier empleado que escriba software" y finalizó a la 1:30 de la madrugada del sábado), sólo han transcurrido 5 días hábiles, incluyendo el Día de Acción de Gracias (de hecho, fue esa noche cuando se notificó la última tanda de despidos).

Bueno, en realidad el e-mail se ha enviado a todos los empleados de Twitter: no se sabe aún si ha sido un error o una forma de trasladar al conjunto de la plantilla las nuevas políticas de funcionamiento que pueden esperar que se trasladen a otros departamentos.

Además, el email incluye un recado extra para los gerentes de ingeniería:

En realidad, esta frase es prácticamente una repetición de un tuit publicado por Musk a comienzos de mayo, cuando aún no se había hecho con las riendas de Twitter... pero se insertaba en un hilo de Twitter en el que se afirmaba lo siguiente:

I strongly believe that all managers in a technical area must be technically excellent.



Managers in software must write great software or it’s like being a cavalry captain who can’t ride a horse!