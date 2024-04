Si estás en esta videollamada, estás despedido": las peores prácticas de despido que hemos visto en los últimos años

Las noticias de despidos realizados con una ética discutible se suceden. Tanto pequeñas empresas como compañías gigantes han protagonizado escándalos, despidiendo a parte de su plantilla de formas poco respetuosas, cuanto menos.

Desde Genbeta hemos ido documentando muchos de estos despidos. Y en algunos casos incluso hemos hecho seguimiento de la situación porque, no en vano, en ocasiones estas prácticas han dañado la reputación de ciertas empresas.

Hay que tener en cuenta que, desde que la pandemia, al implantarse el teletrabajo de forma masiva, también lo hicieron las videoconferencias y esto ha dado la posibilidad a empleados de documentar estas situaciones y hacerlas públicas (si estás en la oficina y hay una reunión de un jefe despidiendo, puede ser más complicado grabar la situación disimuladamente que si pasa en una reunión online).

Hoy te hacemos un resumen de las peores prácticas de despidos que hemos presenciado en los últimos años.

“No tienes acceso”: el caso de Google

Es sabido que Google ha pasado de ser una empresa de ensueño para trabajar, a protagonizar diversas polémicas en estos años (ha habido varios capítulos del descontento de la plantilla estos meses). La empresa ha realizado despidos masivos y a comienzos de 2023, sus empleados vieron un buen día a las 3 de la madrugada que su acceso a sus sistemas de Google estaba desactivado.

La empresa había anunciado 12.000 despidos y, sin informar a cada persona de forma directa, simplemente muchas se les cortó el acceso a los sistemas de la empresa con este mensaje: "No tienes acceso. La política de tu organización ha bloqueado el acceso a esta app". No se sabe si las 12.000 personas fueron despedidas de esta forma, pero sí muchas que han contado sus historias en redes sociales como Twitter (en aquel momento era Twitter, ahora X) o LinkedIn. Algunos incluso eran veteranos en la compañía.

Ashley Sherrard que trabajaba en su división cloud contó que pasó horas al teléfono con el departamento de informática pensando que había que reiniciar algo en su ordenador, ya que no se imaginaba (y parece ser que miembros del departamento de informática tampoco) que la forma de entender que ya no estaba en la plantilla era con este bloqueo sin previo aviso.

Directivos que no saben si están despedidos: Elon Musk

Desde que Musk entró en Twitter, ahora X, ha protagonizado momentos muy polémicos. Unos días después de despedir aún a más gente de una plantilla super recortada, incluso a una de las directivas que más amor mostró por el nuevo Twitter de trabajar muchas horas intensamente, se filtró que el magnate se movía por las oficinas con dos enormes guardaespaldas, incluso para ir al baño.

Y, además, protagonizó una bizarra discusión a través de la red social con uno de sus trabajadores, que no sabía si estaba despedido o no, porque no tenía acceso a sus sistemas y nadie de recursos humanos sabía darle una respuesta. Luego Musk intentó humillarle entre sus seguidores de Twitter.

"Si estás en esta llamada, estás despedido": 900 personas fuera en 1 minuto

La fintech estadounidense Better.com reunió a 900 de sus empleados en una llamada dirigida por su CEO, Vishal Garg, que se volvió viral y muy polémica. En un minuto despidió a todo el mundo. Además, unos pocos días antes de Navidad y un día después de que la compañía captara 750 millones de dólares de sus inversores.

"Hoy os traigo malas noticias. El mercado ha cambiado, como ya sabéis, y tenemos que movernos a su ritmo para sobrevivir para que, si hay suerte, podamos seguir prosperando y cumplir con nuestra misión. Esta no es una noticia que os vaya a gustar, pero en última instancia fue mi decisión y quería que las escuchárais de mí". Y lo más polémico:

"si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Tu empleo aquí se ha terminado, con efecto inmediato".

El pasado año sabíamos que el CEO que despidió a 900 personas en una llamada de Zoom había recibido clases de liderazgo y gracias a eso dijo públicamente que aprendió que… hay que ser amable.

Un vídeo pregrabado: el caso de Booking

En enero de 2022, el CEO de Booking.com —Glenn Fogel— despidió a la práctica totalidad de sus empleados destinados a la atención al cliente: 2.700 empleos en todo el mundo, desde España a Corea del Sur, pasando por los EE. UU., Tailandia o Singapur.

Y lo hizo, para más inri, a través de un vídeo pregrabado, un detalle que no valora muy positivamente el usuario de Reddit 'TheSnitcher', uno de los despedidos:

"Es sólo una cosa más a tener en cuenta cuando estés viendo su elegante anuncio de la Super Bowl".

Esos empleados despedidos no pasaron, en principio, a engrosar las filas del paro: se les ofreció incorporarse a Majorel, la subcontrata en la que se externalizó la mayor parte de las tareas realizadas por Booking.

Obligar al teletrabajo para no despedir en persona

Hace unos días, Stellantis, la empresa matriz de Jeep, Ram, Chrysler y Dodge, protagonizaba uno de esos despidos masivos polémicos: obligó a 400 empleados a teletrabajar un día. Todo para despedirlos por videollamada y no a la cara.

La fábrica de automóviles avisó a 400 trabajadores de los que realizan tareas de administración y oficina (lo que en Estados Unidos llaman 'White collar' o trabajadores de cuello blanco) en tareas de tecnología, software e ingeniería que debían quedarse al día siguiente en casa porque había una reunión muy importante a la que debían acudir online.

Una carta tan fría que parece de ChatGPT

La empresa PagerDuty, firma estadounidense de computación en la nube que se especializa en una plataforma de respuesta a incidentes SaaS, ha despedido a parte de su plantilla con un mail frío y que parece escrito por la inteligencia artificial ChatGPT.

El despido afecta al 7% de los trabajadores de la firma. Fue Gergely Orosz (conocido por filtrar valiosa información de Twitter desde que Musk llegase a sus oficinas), quien analizó esta carta de despidos.

Dice el experto, antiguo trabajador de Uber y con muy buenos contactos, que "el correo electrónico es muy largo, y parece que fue escrito por una IA que tomó todas las frases que la gente suele decir, y lo puso en un largo correo electrónico". Y le sorprende que se refiere a sus empleados como "Dutonians" parece ser que así se definen a la plantilla de la empresa), entierra el mensaje real, habla de los despidos como "refinar" o "perfeccionar" la empresa.

