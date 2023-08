Esta mujer ha sido despedida tras 18 años en su puesto: la empresa la monitorizó a distancia y sabe exactamente cuántas horas tecleó

Una mujer ha contado cómo su empresa la ha despedido tras 18 años en su puesto. Esto no es lo extraño, sino el método para vigilarla y la razón utilizada para prescindir de ella. Suzie Cheikho, el nombre de la protagonista de esta historia, trabajó en Insurance Australia Group (IAG) durante 18 años.

Se le puso en un plan de control después de que sus jefes dijeron estar preocupados sobre su desempeño, algo que le comunicaron en noviembre de 2022.

El trabajo de Suzie consistía en crear documentos de seguros y cumplir con los plazos reglamentarios.

49 días de monitoreo

La pusieron en un plan al que llamaron de mejora del rendimiento y para ello, la empresa monitorizó durante 49 días las veces que pulsaba las teclas de su PC.

Aunque la historia se ha hecho pública ahora por una resolución judicial, Cheiko fue despedida el 20 de febrero por, según la empresa, no cumplir con los plazos y las reuniones, estar ausente y ser imposible de contactar, y no completar una tarea que provocó que el regulador de la industria multara a IAG.

Este misma semana la Comisión de Trabajo Justo de Australia confirmó la decisión de IAG de despedirla. Para ello, dicen en New York Post, se basó en la actividad de la ex trabajadora: no trabajó las horas registradas en 44 de los 49 días rastreados, comenzó tarde en 47 días, terminó temprano en 29 días y realizó cero horas de trabajo en 4 días.

La trabajadora se defiende

Suzie tuvo una "actividad muy baja de pulsaciones de teclas", con cero pulsaciones documentadas durante 117 horas en octubre, 143 horas en noviembre y 60 horas en diciembre, concluye el monitoreo. Ella dice que a veces usaba otros dispositivos para iniciar sesión cuando había "problemas con el sistema" desde su PC.

Suzie que ha hablado a diversos medios de esto, dice que IAG tenía un “plan premeditado para sacarla del negocio y que fue atacada debido a sus problemas de salud mental”.

Ella dice que en sus 18 años en la empresa solo recibió una advertencia, que fue esta del pasado año y ahora está muy descontenta de que se haya vuelto viral porque "ahora nadie va a querer contratarla" y ha hecho un vídeo en su TikTok contando su versión de la historia.

