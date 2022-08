Un trabajador remoto podría perder su trabajo por tener un programa que simula mover su ratón aunque él no esté en el PC

El teletrabajo se ha asentado más que nunca en la historia después de que la pandemia por Covid-19 mostrase a las empresas que es posible llevar a cabo muchos negocios sin tener a los trabajadores yendo a una oficina a diario. O también porque ayuda a reducir el consumo de energía.

Esta nueva forma de trabajo en remoto ha llevado a diversas otras novedades como los controles que muchas compañías quieren ejercer usando software para comprobar que la persona trabajadora realmente están frente a su pantalla de PC.

Respecto a esto se ha conocido una historia muy interesante que incluso ha creado un debate en Reddit. Un trabajador remoto dijo que iba a ser despedido por descargar una app de "mouse jiggler". Esto se refiere a un simulador que mantiene tu ratón funcionando y en movimiento aunque tú no estés delante de tu ordenador.

Así funciona la herramienta

El trabajador había descargado el programa "caffeine.exe", una aplicación que periódicamente mueve el ratón en la pantalla para hacer que parezca que los trabajadores remotos están en línea incluso si se han alejado de la computadora.

Fue el equipo de seguridad de su empresa quien pudo encontrar este programa y quien notificó a los directivos que este trabajador remoto usaba una app para mantener su PC en movimiento. Dice el trabajador que su jefe le preguntó "si tenía un propósito empresarial para esto y me quedé sin palabras". Una razón de usar estos simuladores del ratón es que no se te active el protector de pantalla aunque te alejes del PC, pero al trabajador no se le ocurrió ninguna razón.

En el debate que se montó, tanto en Reddit como en el vídeo de TikTok que hizo una tiktoker, hay gente que comenta que no recomiendan descargar nada en los equipos de trabajo porque las empresas siempre pueden saber qué tienes en estos PC.

Algunos creen que esto es motivo de despido, otros alegan que un problema de muchas empresas es la obsesión de ver a sus empleados siempre online y otros recomiendan** usar "Mouse jiggler" de hardware para evitar que sus jefes descubran** que tienen instalado este software. El manual se instala a una toma de corriente y mueve físicamente el ratón, por lo que no está instalado en el PC.