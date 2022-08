El teletrabajo como medida para reducir el consumo energético: la nueva recomendación del Gobierno con dudas sobre su aplicación

El pasado 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para poder hacer frente a la gran crisis energética en la que está sumida Europa en su conjunta por su dependencia del gas ruso. Entre estas medidas, además de ajustar el termostato en comercios o tener que cerrar las puertas, también se hace alusión al teletrabajo.

La responsable de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicaba ayer noche todas estas medidas y hacía especial hincapié en que tanto administración como empresas privadas deberían tener en cuenta el teletrabajo, como ya ocurrió en la pandemia por COVID-19.

Teletrabajar para ahorrar energía

Durante toda la pandemia hemos visto como muchas empresas han optado por la opción de trabajar a distancia para evitar movimientos innecesarios y también para evitar contagios al no estar todos en una misma ubicación. Ahora se vuelve a rescatar esta medida para poder conseguir tener un menor consumo de combustibles para el transporte.

Hemos sido grandes defensores del teletrabajo y han sido muchas las empresas que tras la pandemia han querido mantenerlo gracias a las ventajas que puede tener. El hecho de no ir siempre a en coche a trabajar hace que no se consuma ese tipo de energía en un trayecto de ida y vuelta. Pero además cuenta con otras ventajas como por ejemplo la posibilidad de realizar conciliación familiar en el caso de tener hijos en casa e incluso abrirte muchas oportunidades al trabajar en empresas que no están en tu propia ciudad.

El problema en este caso es que el gobierno lo ha planteado como una simple recomendación. Lo que parece claro es que será una medida que sobre todo estará pensada para las administraciones públicas, y en lo que respecta a las empresas privadas se deberá volver a plantear esta situación, pero ya con una experiencia previa. Una vez el Decreto Ley ha sido publicado en el BOE este mismo martes, hemos comprobado que no se hace referencia al teletrabajo en todo el texto legal, por lo que queda como mera recomendación, a no ser que después se imponga sobre todo en la Administración a través de órdenes ministeriales.

Es por ello que queda a plena libertad de las empresas la aplicación o no de esta nueva medida para evitar el exceso de consumo de combustibles en el transporte de personas a la oficina. Pero creemos que puede ser una medida que se vuelva a tener en mente de muchas personas una vez ha pasado el gran pico de la pandemia.

En la actualidad existen ya muchas herramientas para poder realizar teletrabajo de una manera eficiente y organizada. Pero también hay que recordar que algunos empresarios tienen una mala idea de esta metodología, apostando por medidas de control de los empleados para saber si están sentados o si están llamando por teléfono en lugar de trabajar.