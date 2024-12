Así es cómo me quieren estafar en un Airbnb en Punta Cana de una forma muy sutil (y estoy segura que lo hacen con todos)

Aproveché una oportunidad que tuve para conocer República Dominicana. Es un país que me causa mucho interés desde hace tiempo. Tiene una interesante historia, la cultura caribeña es bonita y el Mar Caribe precioso. Lo que no estaba entre mis planes era pasar por Punta Cana, pero tuve que ir a conocer a una mujer que está haciendo unas actividades muy interesantes en un barrio de migrantes. Mereció la pena ir, finalmente, más adelante contaré el por qué, pero una suiza de un alojamiento de Airbnb intentó estafarme.

En el camino a Punta Cana, como fue una decisión de última hora, estaba sin alojamiento y miré y estaba todo muy caro. Es un lugar conocido por sus resorts y turismo de lujo. Encontré que una mujer alquilaba habitaciones a 22 euros la noche. Las habitaciones se veían muy bonitas y amplias, estaba ubicado cerca de dónde tenía que conocer a esta mujer, solo que en las referencias mucha gente se quejaba de que la mujer era muy pesada con unas normas.

Daba mucha información de muchos asuntos de la casa y yo pensé que era una mujer dominicana. Ya he hablado más veces de que, cuando viajo, me gusta quedarme en espacios de gente local. Pero aquí, con las prisas me equivoqué, y vaya si me equivoqué, porque, además de que la mujer era suiza y no dominicana, el intento de estafa que vino tras mi check out estoy convencida de que lo hace con todo el mundo. De hecho, a día de hoy estoy esperando a saber si ha logrado su objetivo en la estafa o no. Airbnb está mediando.

Lo comparto porque fue muy sutil y, si no llego a conocer bien cómo funciona Airbnb podría haber caído en su trampa y perder más de 50 euros en un segundo. Ella tiene alojamientos baratos para llamar la atención en la web, pero luego acaba cobrando cosas extra de manera absurda.

Decenas de normas y multas tras la reserva

Tras reservar, me llega un mail larguísimo. Era una reserva sin cancelación y ya estaba llegando a Punta Cana de todos modos y no tenía tiempo de andar buscando más alojamientos. Al reservar me llegó un mensaje con decenas de normas que, si incumplías, tendrías que pagar una multa. Muchas tenían sentido, como que "Se prohíbe estrictamente cualquier actividad ilegal, incluido, entre otros, el consumo de drogas, armas, tráfico de personas, prostitución o cualquier otra conducta delictiva. Dichas actividades se comunicarán inmediatamente a las autoridades". Y también venían con multas.

Otras apuntaban a que si se te olvidaba alguna ventana abierta y luego llovía fuerte, estas lluvias tropicales propias de la época y entraba agua, tendrías que pagar 100 dólares; si fumabas en el apartamento la multa era de 300 dólares; si se enteraba de que te olvidabas de cerrar la puerta al balcón la multa era de 100; si entrabas con los zapatos sucios de barro y ensuciabas el suelo pagarías 100 dólares.... y una enorme larga lista más (para entrar en la casa estaba agobiadísima yo para ver en qué momento me quitaba los zapatos, porque había estado lloviendo, pero ella me dijo que no me preocupase).

Llegada a la casa

El tema fue que al entrar en casa, me hizo mandar un mensaje, en la plataforma, delante de ella, para decir que la casa estaba muy limpia. Y luego ella insistió en darme un ventilador. Hacía mucho calor, pero para mí los aires de ventiladores y aires acondicionados me resultan muy molestos, entonces lo rechacé a la primera y volvió a preguntarme y le dije que de acuerdo.

De hecho luego lo usé un poco tras acomodarme porque la habitación era un verdadero horno y las ventanas no podían abrirse porque había algunos agujeros en las mallas y entraban los mosquitos. Ella mandó un mensaje en la plataforma diciendo: "Te he dado el ventilador". Era todo bastante raro.

Me quedé dos noches. Luego, acabé pasando un par de noches más en la casa de la mujer cuyo trabajo fui a conocer, con su familia porque alargué la estancia en Punta Cana.

El alojamiento estuvo bien, aunque siempre estuve incómoda pensando que podía romper alguna norma sin darme cuenta (por ejemplo, usé la hamaca como ella me dijo que podía hacer y una vez tumbada, leyendo en la hamaca, pensé: puede ser que esto sea de pago y fui a mirar esa información en el largo mail); llegó el día del check out y vino la mujer a mirar el cuarto (en el cuarto, además, hay un bote que dice que dejes ahí propina, algo impropio en Airbnb ya que no se debe solicitar dinero fuera de la plataforma).

Aquí llega el momento de la sutil estafa

Lo miró con mucha atención. Yo lo dejé perfecto. Solo no pude pasar la mopa al suelo para limpiar los pelos porque no había nada de eso. Yo le pregunté si había tenido muy malas experiencias en Airbnb para tener tantas normas y me dijo que sí. Pensé que, siendo un sitio tan turístico, con turismo orientado a la fiesta y demás, tenía sentido que pudiera haber recibido a huéspedes muy problemáticos y de ahí su larga lista de obligaciones.

Hablamos un rato de nuestras vidas, me pidió por favor que le dejara una review, insistió mucho en eso. Tanto que, volvió a escribirme un par de días más tarde para que lo hiciera. Todo eso me llamó la atención.

De todos modos, no soy desconfiada y pensé más que era una persona neurótica y demasiado aburrida tantas horas en su piscina particular que tenía a un lado de la casa que alquila, que una estafadora. Y me equivoqué. Le dejé una buena review porque, si bien ella no me había hecho sentir realmente cómoda, con esa larga lista de normas, la casa estaba bien, en una ubicación también positiva, por estar en el medio de ambas zonas de playas que a la gente le puede gustar visitar, amplia y limpia.

Nada más que realicé la reseña me llegó un mensaje pidiéndome 52 euros euros. Un mensaje oficial. En Airbnb los anfitriones pueden reclamar dinero tras la salida de los inquilinos. Normalmente se hace si alguien se queda más noches, rompe algo, deja la casa excesivamente sucia o descuidada, que va a suponer un gasto extra volver a dejar la casa bien para recibir a más gente... Alegaba que 30 euros eran por tarifas de limpieza y 20 por el uso del ventilador dos noches.

Yo rechacé esta petición de dinero. Por políticas de Airbnb, los gastos de limpieza tienen que venir incluidos cuando haces la reserva. Lo del 'cooling fan' me pareció un engaño. Ella insistió en dármelo sin advertirme que iba a tener que pagar por tener ese dispositivo en mi cuarto, cuando apenas lo usé, además.

En lo que respecta a los costos, la empresa ha tenido que mejorar la transparencia, mostrando el precio incluyendo tarifas de limpieza desde el momento en que buscas los alojamientos del lugar al que viajas. Por tanto, no puedes cobrar 30 euros de limpieza a alguien cuando se va.

Atención al cliente de Airbnb

No solo rechacé la petición, sino que me puse en contacto con el equipo de atención al cliente y hasta denuncié su perfil por estafa. El anuncio sigue publicado, el equipo de atención al cliente fue muy amable y rápido en sus respuestas, pero también me dijeron que en estos casos hay un órgano superior que media. Tras mi rechazo, la anfitriona pidió a Airbnb mediar. Si miro el proceso veo que Airbnb está revisando esa solicitud aunque en el mismo espacio también indica que el problema está resuelto.

A mí nadie me ha cobrado nada por ahora. Pero sí que me ha tenido en desasosiego durante varios días del viaje. Las injusticias me enervan. Y pagar 50 euros no me venía en absoluto bien. Además, viendo sus artimañas, quién me dice a mí que ella no haya enviado al equipo de Airbnb una foto de una habitación muy sucia que guardada de otros momentos o con muebles rotos, alegando que es el estado en el que se encontró el espacio a mi salida.

Como yo no soy una estafadora profesional, no saqué ninguna foto al lugar, ni le hice mandarme un mensaje privado por Airbnb delante de mí donde ella dijera que la casa había quedado en perfectas condiciones y nada había sido robado (como me dijo a mí, que estaba muy contenta porque la casa estaba bien y nada había sido sustraído y recordad que al principio me hizo mandarle un mensaje privado delante de ella diciendo que la casa estaba limpia).

Ahora quiero saber si, efectivamente, no me van a cobrar o al final va a llevarse mi dinero por sus malas mañas. Y me encantaría cambiar la reseña para alertar a otros viajeros de lo que va a suceder al irse de la casa: les va a querer cobrar, como mínimo, 30 euros por limpieza, ya que ella ha decidido incumplir las normas de Airbnb y no indicar ese pago cuando alguien realiza la reserva. Ya volví a escribir a atención al cliente sobre este tema.

De todos modos, Punta Cana me mereció la pena. Las playas son preciosas, aunque para nada turismo de mi estilo: los hoteles se han construido de forma que crean una inmensa mole de cemento que restringe el acceso a las playas, porque las entradas son privadas. Y eso crea une enorme separación entre la vida local y la gente de la región, con los turistas. Pero el proyecto que fui a conocer es muy interesante. Pasé tiempo con varias mujeres muy activas, que se han juntado para paliar el hambre en una situación extrema que está viviendo República Dominicana: el gobierno ha decidido deportar a Haití a 10.000 personas a la semana y eso está separando familias y dejando a muchas familias sin la persona que traída el dinero a casa. Las personas haitianas se encargan, por la zona de Punta Cana, de la construcción de hoteles y alojamientos en urbanizaciones o de la limpieza de los espacios.

