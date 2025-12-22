Esta pareja se aprovechó de un error matemático en el diseño de la Lotería, y ganó 26 millones de dólares

La lotería puede parecer un terreno donde reina el azar y, sin embargo, incluso en uno de los sistemas de juego de azar más populares del mundo puede esconderse un error de planteamiento matemático. Y todo error en un sistema aparentemente aleatorio implica una vulnerabilidad, tal como llevan años enseñándonos los sistemas de criptografía.

La historia del matrimonio formado por Jerry y Marge Selbee, un par de jubilados de Michigan, muestra cómo detectar uno de estos fallos, y explotarlo con disciplina y dentro de la ley, pudo permitirles ganar cerca de 26 millones de dólares en premios a lo largo de casi una década.

Un hombre obsesionado con los patrones

Jerry Selbee nunca se consideró un jugador. A lo largo de su vida profesional trabajó como analista, gestor y propietario de un pequeño comercio. Lo que siempre le definió fue otra cosa: su capacidad para detectar patrones donde otros solo veían ruido. Esa habilidad, cultivada durante décadas resolviendo problemas técnicos y matemáticos, volvió a manifestarse cuando ya estaba jubilado.

Un día cualquiera, hojeando el folleto de un nuevo juego de la Lotería de Michigan llamado Winfall, Jerry se detuvo en una sección que la mayoría de los jugadores ignora: las probabilidades y la estructura de premios. Ahí vio algo extraño.

El 'roll-down': cuando el sistema se traiciona a sí mismo

El juego Winfall tenía una característica especial conocida como roll-down. Si el bote superaba una cantidad determinada (5 millones de dólares en Michigan) y nadie acertaba los seis números, el dinero del premio mayor no se acumulaba, sino que se redistribuía entre los premios menores (aciertos de 2, 3, 4 o 5 números).

A primera vista, parecía una estrategia promocional más. Pero Jerry multiplicó probabilidades por premios esperados... y lo que el resultado indicaba lo resultó sorprendente.

En semanas normales, cada dólar apostado valía menos de un dólar a largo plazo (como en casi todas las loterías). Pero en semanas de roll-down, si nadie acertaba los seis números, cada dólar apostado tenía un valor esperado superior a un dólar. En otras palabras: el juego dejaba de ser una apuesta perdedora y se convertía en un negocio rentable.

No era cuestión de suerte

Jerry probó primero con cantidades pequeñas. Perdió algo. Luego apostó más. Ganó. Apostó aún más… y ganó mucho más. La clave no era acertar números concretos, sino comprar suficientes combinaciones para que las probabilidades estadísticas se cumplieran. Cuando le explicó el sistema a su esposa Marge, ella lo vio claro...

...de modo que juntos empezaron a comprar miles —y luego cientos de miles— de boletos en cada sorteo favorable. El proceso era agotador: varias horas imprimiendo boletos en terminales de lotería, días enteros revisando números uno por uno, y montañas de papel clasificado y guardado por si Hacienda preguntaba. Pero funcionaba.

Profesionalizando (y expandiendo) la estrategia

Cuando Michigan retiró de circulación el juego Winfall, la historia podría haber terminado ahí. Pero Jerry descubrió que en Massachusetts existía un juego casi idéntico: Cash WinFall, con un roll-down aún más frecuente. El matrimonio empezó entonces una rutina casi industrial:

Viajes de más de 1.000 kilómetros.

Hoteles modestos.

Inversiones de hasta 700.000 dólares en un solo sorteo .

. Beneficios regulares, controlados y documentados.

Para gestionar el dinero, crearon una empresa legal —GS Investment Strategies— e invitaron a familiares y amigos a participar: todos declaraban impuestos. A lo largo de casi nueve años, Jerry y Marge ganaron cerca de 26 millones de dólares en premios brutos, con unos 7,5 millones de beneficio neto tras impuestos, repartidos entre los miembros del grupo.

Cuando la prensa destapó el caso años después, muchos titulares hablaron de "aprovecharse del sistema" o de "jugar con ventaja". Pero las investigaciones oficiales llegaron a la conclusión incómoda de que el sistema no era ilegal y de que sus reglas estaban claras. Igualmente, el Estado pudo ingresar millones extra gracias a estas apuestas masivas, sin que los pequeños jugadores no vieron reducidas sus probabilidades

En resumen: que el verdadero problema no era la pareja, sino el diseño del juego, que optaba por combinar marketing agresivo con una arquitectura matemática defectuosa.

