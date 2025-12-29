Un simple correo electrónico de agradecimiento. Un gesto que, en apariencia, debería resultar inofensivo (en el peor de los casos) e incluso halagador. Sin embargo, el contexto lo es todo, y en plena explosión de la IA generativa, ese mismo gesto ha sido suficiente para provocar una reacción furibunda por parte de uno de los ingenieros más influyentes de la historia de la informática moderna.

El protagonista de la polémica es Rob Pike, cocreador del lenguaje de programación Go, que ha cargado en redes contra lo que considera un síntoma más del deterioro tecnológico y social impulsado por la IA.

Un agradecimiento que encendió la mecha

Todo comenzó cuando Pike recibió un correo electrónico que le agradecía sus contribuciones al desarrollo de software sencillo y elegante. El mensaje no provenía de una persona real, sino de un agente de IA autónomo diseñado para realizar "actos aleatorios de bondad". Lejos de sentirse halagado, Pike interpretó el gesto como una falta de respeto y una pérdida de tiempo.

Su reacción fue inmediata y brutalmente honesta. Confesando no recordar "la última vez que se había sentido tan enfadado", Pike publicó una captura del correo en la red Bluesky, acompañada de un mensaje plagado de insultos en el que denunciaba el impacto ambiental de la infraestructura de la IA, el consumo masivo de recursos y la ironía de que "viles máquinas" le agradezcan su lucha por un software más simple.

¿Quién es Rob Pike y por qué importa su enfado?

Para entender la magnitud de la reacción, hay que comprender quién es Rob Pike. No estamos ante un tecnófobo, ni ante un programador cualquiera: Pike es una figura clave en la historia de la computación. Trabajó en Bell Labs, participó en el desarrollo de Unix, fue coautor del sistema operativo Plan 9 y contribuyó a la creación de UTF-8, el estándar que hoy permite que Internet funcione con múltiples idiomas.

Ya trabajando para Google, junto a Ken Thompson y Robert Griesemer, dio forma a Go, un lenguaje pensado precisamente para combatir la complejidad innecesaria del software moderno. Su filosofía siempre ha girado en torno a la eficiencia, la claridad y el respeto por los recursos.

Y es por eso que el hecho de que una IA consuma enormes cantidades de energía y hardware para enviar correos automáticos de agradecimiento no solo le parece inútil, sino profundamente ofensivo.

El origen del correo: buena intención, pésima ejecución

El e-mail que enfureció a Pike no fue enviado por una gran corporación ni por una campaña de marketing: procedía de un experimento llamado AI Village, impulsado por una organización sin ánimo de lucro que explora cómo se comportan los agentes de IA cuando se les proporcionan metas poco definidas. Así, durante las fiestas navideñas, los agentes recibieron una consigna aparentemente inocente antes mencionada: realizar "actos aleatorios de bondad".

La interpretación algorítmica fue, la verdad, poco imaginativa: enviar cientos de correos de agradecimiento a figuras destacadas de la informática. Entre los destinatarios hubo otros nombres ilustres, como Guido van Rossum o Dan Abramov, que también mostraron su incomodidad. Tras las quejas, los responsables del proyecto reconocieron el error y afirmaron haber reorientado el experimento hacia modelos basados en consentimiento y participación voluntaria.

Más que un enfado: una crítica a la deriva tecnológica

La reacción de Pike sólo es una muestra más de un malestar cada vez más extendido. La IA generativa se infiltra en todos los rincones: vídeos sin sentido que mantienen a niños y adultos pegados a la pantalla, textos automáticos que simulan profundidad sin ofrecer contenido real, y un consumo creciente de recursos para alimentar sistemas que, en muchos casos, aportan poco valor. Mientras tanto, los costes del hardware aumentan, la huella ecológica se dispara y la frontera entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más difusa.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

