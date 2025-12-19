Ya puedes bloquear tu PC desde el móvil o ver la pantalla del móvil en tu PC sólo con las apps de Microsoft para Windows y Android

Durante años, uno de los objetivos recurrentes de Microsoft ha sido acercar la experiencia del PC al teléfono móvil, especialmente en un mundo dominado por Android e iOS. Tras la actualización lanzada hace unos días para la aplicación 'Enlace a Windows' en Android y su contraparte 'Enlace Móvil' en Windows 11, ese objetivo empieza a materializarse de forma más sólida gracias a un conjunto de nuevas funciones que marcan un punto de inflexión: por primera vez, el teléfono no solo se conecta al PC, sino que puede controlarlo en aspectos clave.

Bloquear el PC desde el móvil: una mejora pequeña, pero crucial

La novedad más llamativa es la posibilidad de bloquear remotamente un PC con Windows 11 desde un teléfono Android. Con solo pulsar el botón 'Bloquear PC' en la app Enlace a Windows, el equipo se bloquea en cuestión de segundos, aunque el usuario no se encuentre físicamente frente al mismo.

Esta función responde a un escenario muy común: dejar el ordenador encendido y desbloqueado en la oficina, en una casa compartida o en un espacio público. Hasta ahora, si el usuario se alejaba sin bloquearlo, dependía de soluciones como 'Dynamic Lock' (basado en Bluetooth) o, simplemente, de la suerte. Ahora, el bloqueo remoto añade una capa manual de seguridad, sencilla y eficaz.

Y Microsoft ha sido clara en un punto importante: no es posible desbloquear el PC remotamente. El bloqueo es una acción de una sola vía. Esta configuración refuerza la seguridad del sistema, ya que el desbloqueo implicaría autenticación sensible y mayores riesgos en caso de pérdida o robo del teléfono.

Transferencia de archivos bidireccional sin servicios externos

Otra mejora fundamental es la transferencia de archivos en ambos sentidos, algo que sorprendentemente no estaba disponible hasta ahora. Tradicionalmente, 'Enlace Móvil' permitía enviar archivos desde el PC al teléfono, pero no al revés. Con la nueva versión, el usuario puede enviar fotos, documentos y otros archivos desde Android al PC de forma directa y sin servicios en la nube.

El funcionamiento es simple: desde 'Enlace a Windows' se seleccionan los archivos (incluso directamente desde la cámara), y estos aparecen en Windows 11 con una notificación inmediata. A la inversa, desde el Explorador de archivos se puede usar la opción 'Enviar al móvil', que ahora se integra mejor y deja rastro en la interfaz del móvil.

Este sistema no es del todo novedoso, pues compite directamente con soluciones como Google Nearby Share o aplicaciones de terceros, pero cuenta con la ventaja de estar integrado nativamente en Windows.

Historial de actividad: visibilidad entre dispositivos

La nueva sección 'Actividad reciente' actúa como un panel de control ligero donde el usuario puede ver qué ha ocurrido recientemente entre el PC y el móvil: archivos enviados, fotos compartidas o texto copiado entre dispositivos. No se trata de un registro técnico exhaustivo, pero sí permite, por ejemplo, localizar rápidamente un archivo recién transferido o confirmar que una acción se completó correctamente.

Portapapeles compartido: copiar en el PC, pegar en el móvil

Una de las funciones más útiles para la productividad diaria es el portapapeles compartido entre Windows 11 y Android. Al activarlo desde la configuración de Windows, cualquier texto o imagen copiada en el PC se sincroniza automáticamente con el teléfono.

Esto elimina obstáculos muy comunes que nos obligaban a copiar un enlace en el ordenador y pegarlo en WhatsApp, enviar fragmentos de texto a Telegram o reutilizar una captura de pantalla sin enviarla por correo o mensajería. Además, la app mantiene un pequeño historial del portapapeles, lo que amplía su utilidad.

Duplicar la pantalla del móvil en el PC con un solo toque

La actualización también simplifica el espejado de la pantalla de Android en Windows 11. Ahora se puede iniciar directamente desde el móvil mediante la opción 'Mirror to PC', sin necesidad de navegar por menús en el ordenador.

Esto resulta especialmente práctico para presentaciones rápidas, uso de aplicaciones móviles en pantalla grande o simplemente para responder mensajes sin tocar el teléfono. Microsoft incluso está experimentando con un modo expandido, que aprovecha mejor el espacio del monitor cuando las aplicaciones Android tienen interfaz adaptable.

