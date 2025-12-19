Uber Eats está en problemas en España: si no contrata ya a sus repartidores autónomos, el Ministerio de Trabajo activará la vía penal

El Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz ha anunciado nuevas medidas par lograr que Uber Eats contrate a sus repartidores de comida. Por ahora, esta compañía es la única gran empresa de reparto de comida que sigue operando con autónomos en España. No hay que olvidar que Glovo acabó con su modelo de falsos autónomos tras 205 millones de euros en multas y que su fundador fuera a juicio.

El Ministerio está investigando hasta enero. Y, como recoge El País, fuentes del departamento han dicho que si Uber Eats no cambia su modelo en enero, cuando finalizará la investigación, se activará la vía penal contra la empresa como ya hicieron con Glovo, lo que involucrará al máximo responsable de la compañía, horizonte con el que Trabajo amenaza a los dirigentes de Uber Eats. Si la empresa cambiase ya el modelo, se podría desactivar esta amenaza penal.

Uber Eats afirma que da más peso a los asalariados

Por su parte, los repartidores tienen también el derecho de impulsar esta medida si quisieran. Uber Eats, por su parte, ha declarado que cuentan con personal asalariado y autónomo y que les dan más peso a los primeros. Y que, con esto, el objetivo es acabar con el modelo de las empresas con las que compite en el mercado: Just Eat y Glovo.

Si la empresa quiere evitar la vía penal solo tiene que tomar medidas cuanto antes y contratar a sus repartidores antes de que se emita el expediente de la investigación del Ministerio. Aunque los empleados también podrían denunciar y eso dejaría abierta la mencionada vía.

Problemas pasados

Cabe recordar que en agosto de 2021, desde Riders x Derecho denunciaban en redes sociales que "Uber Eats está cometiendo un ERE encubierto despidiendo a muchos compañeros. Tienen que contratar directamente a los trabajadores, respetar el convenio colectivo, la antigüedad,etc". Esto se denunció frente a los Tribunales. Concretamente, fueron los sindicatos CCOO y UGT los que llevaron a cabo la demanda.

En verano de 2022, el Tribunal Supremo reabrió este caso judicial contra Uber Eats, anulando la sentencia de la Audiencia Nacional, que en su día no reconocía la legitimación activa de ambos sindicatos para impugnar el despido colectivo que llevó a cabo Uber Eats en agosto de 2021, para eludir aplicación de la “Ley Ryder” que entró en vigor hace casi un año ahora.

