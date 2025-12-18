Ser médico en Cuba y conducir Uber en España: miles de inmigrantes no pueden trabajar de su especialidad. Proponen un gran cambio

Desde Genbeta hemos recogido análisis y estudios que presentan cómo es la situación laboral en España para las personas inmigrantes que viven en el país. Es interesante que el 90% del empleo creado entre enero de 2024 a marzo de 2025 en España fue ocupado por inmigrantes y la razón es pura lógica.

Entre otros asuntos, las personas llegadas de otros países están cubriendo vacantes en sectores que arrastran escasez de mano de obra como la construcción y en muchos casos es porque se ven obligados a ello.

Mucha gente de fuera de la Unión Europea, aunque tenga estudios superiores, tienen trabas para la homologación de sus títulos y acaban ejerciendo profesiones para las que están sobrecualificados.

El Tribunal de Cuentas ha puesto este tema sobre la mesa y recomienda al gobierno que valore permitir a solicitantes extranjeros que trabajen sin haber obtenido la homologación de sus títulos. Los ciudadanos de la Unión Europea no tienen problema con este tema, pero sí las personas llegadas de otras naciones.

Concretamente, el mencionado organismo propone que no se exija homologar el título si acreditan entre cinco y quince años de experiencia profesional reconocida.

Muchas solicitudes, trámites lentos

Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas de España es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado. Lo que han anunciado es que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades acumulaba a 30 de junio de 2025 un total de 80.648 solicitudes pendientes de resolución, con una entrada anual de alrededor de 30.000 solicitudes.

Es decir, muchas personas que están viviendo en España llegadas de otros países tienen títulos universitarios que les permite ejercer profesiones en las que son especialistas pero no pueden hacerlo porque están a la espera de la revisión de sus títulos y la burocracia va lenta.

El mencionado organismo ha dicho que las demoras se deben a deficiencias estructurales y operativas que existen en el procedimiento, como falta de regulación en los sistemas de identificación y firma electrónica o la falta de actualización de la lista de profesiones reguladas, como ha recogido Infobae.

100.000 personas esperando

Hay un colectivo que denuncia activamente otro método más inclusivo, de nombre Homologación Justa Ya que calcula que la mayoría de solicitudes son de personas que proceden de Latinoamérica.

Además de que calculan que los sanitarios son los más numerosos, principalmente graduados en medicina, odontología y enfermería, mientras en España hacen falta más personas que tengan formación en estos sectores. Denuncian todo "el talento que hay desperdiciado".

Actualmente, "alrededor de 100.000 profesionales esperan sus homologaciones y equivalencias sin importar si han tramitado la solicitud según el antiguo o el nuevo Real Decreto. Las esperas no son de 6 meses como lo establece el último decreto, en estos momentos esta tardando más de 1 año y medio", afirman desde el mencionado colectivo.

