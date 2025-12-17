La gente nacida entre los años 1950 y 1970 están en un "pico" de bienestar emocional que los diferencia de las generaciones jóvenes

Hace unos días, Genbeta publicó un reportaje en el que distintos expertos en psicología analizaban las habilidades características de las personas nacidas entre las décadas de 1960 y 1970. El artículo analizaba cómo influyen la educación, el contexto social y la tecnología en el desarrollo de las capacidades humanas a lo largo de las generaciones.

Numerosos profesionales de la psicología y la crianza han analizado a las generaciones más jóvenes, como la generación Z y la generación alfa para ver cómo les influye el haber crecido rodeadas de estímulos constantes, pantallas y una oferta casi infinita de entretenimiento.

Este entorno, según algunos estudios, podría estar afectando al desarrollo de habilidades como la paciencia, la tolerancia a la frustración, la capacidad atención o la creatividad que surge del aburrimiento.

Con los años... ¿llega la calma?

En contraste, las personas que hoy tienen entre 50 y 60 años se formaron en un contexto muy distinto. Con menos estímulos externos. Además, la psicología aporta otro matiz relevante. Diversos estudios indican que, con el paso de los años, las personas tienden a tomar decisiones desde una posición más reflexiva y calmada.

Como recoge Xataka, hay diferentes estudios científicos hechos durante los últimos años y su conclusión muestra que la franja de los 60 a los 70 años representa un “pico” de bienestar emocional y competencia social que las generaciones más jóvenes, paradójicamente, están perdiendo.

Qué pasa a partir de los 60 años

Existe cierto consenso de que cinco amplios dominios capturan gran parte de la variabilidad en los rasgos de personalidad. Estos "Cinco Grandes" son extroversión (rasgos como enérgico y sociable), amabilidad (rasgos como considerado y amable), conciencia (rasgos como trabajador y ordenado), neuroticismo (rasgos como nervioso y tenso) y apertura (rasgos como artístico y creativo).

Y, hay estudios que han demostrado que, según van pasando los años, estas cualidades van mejorando. El mencionado estudio que analiza estos cinco rasgos encontró que por ejemplo, la amabilidad va mejorando con los años al igual que la apertura. También hay mayor estabilidad emocional, puesto que el neurocitismo baja drásticamente con la edad, lo que trae mayor paz también a la hora de tomar decisiones.

Además, como ha recogido Xataka, los estudios centrados en las personas de más de 70 años reportan que son personas que han interiorizado normas de autonomía y envejecimiento activo que les protegen psicológicamente.

La salud mental en la juventud

Y aquí también entra en juego un dato preocupante. Hemos visto que los niveles récord de estrés en España se ceban con la generación Z y que un 85% de los jóvenes padece ansiedad, depresión o estrés.

Mientras que la salud mental de los jóvenes de 18 a 24 años se ha deteriorado notablemente, los mayores de 65 años se mantienen con mayor estabilidad, de acuerdo con diversos estudios y muchos de ellos apuntan a la resiliencia relacional lo que hace que su estabilidad dependa menos de lo que los demás piensen de ellos.

