Bill Gates tiene muy claro cuál es el gran problema al que se enfrenta la juventud y no es usar el móvil demasiado

Bill Gates es una de las personas más influyentes y relevantes del sector de la tecnología, pero para llegar hasta donde está ha tenido que seguir un camino largo desde sus inicios en la programación, cuando diseñó los horarios de su instituto metiéndose en los grupos con más chicas o incluso de las ideas de negocio que desechó junto a su colega Paul Allen antes de decantarse por Microsoft.

Sobre su juventud y la juventud actual el filántropo multimillonario ha explicado que no sabría qué habría sido de él sin la libertad y el tiempo libre de entonces frente al mundo hiperconectado y tecnológico de hoy. No obstante, no es el uso de la tecnología en sí de la juventud lo que preocupa a Bill Gates.

Netflix lanzó hace escasos meses una docuserie llamada '¿Y ahora qué? El futuro según Bill Gates?' donde el cofundador de Mucrosoft habla alto y claro sobre el desafío más grave y urgente que acucia a las nuevas generaciones: la desinformación.

La desinformación es el mayor peligro de las nuevas generaciones

Así, define la desinformación como un fenómeno global que ha sido catalizado por tres factores. El primero son los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, capaces de generar contenido que parece real pero no lo es en cuestión de segundo. Tanto es así que el Foro Económico Mundial considera que el mayor riesgo global de los próximos dos años será la información generada por la inteligencia artificial.

En segundo lugar, hay 5.000 millones de usuarios activos en internet, algo que hace que la información corra como la pólvora mediante difusión masiva de información sin verificar, lo que se conoce como 'hacerse viral'. Finalmente cierra la terna lo sesgos cognitivos que hacen que consumamos información que confirma nuestras creencias.

Para aterrizar sus temores, Gates narra conversaciones con su hija Phoebe, la cual cuenta cómo ha vivido acoso online por culpa de teorías conspiranoicas y hasta ataques racista a una antigua pareja. Así, la desinformación normaliza discursos de odio y ataca a personas por su credo, origen, identidad o género. Además, no tiene fácil solución y tiene un impacto irreversible incluso antes de detectarlo.

El millonario explica que aunque la moderación de contenidos y herramientas de verificación son estrategias activas que resultan efectivas, son insuficientes ya que 'Si detectas la información falsa un día después, el daño ya está hecho', explica para CNBC. Frente a este escenario aterrador, plataformas como Facebook o X/Twitter han apostado por ponérselo más fácil a la desinformación reduciendo sus equipos de moderadores en favor de las notas de la comunidad.

En este horizonte se presenta un dilema ético que Bill Gates pone encima de la mesa: está a favor de la regulación, pero sin atentar a la libertad de expresión.

Portada | Flikr (World Bank Photo Collection)