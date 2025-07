Esta startup lanza un asistente de IA y el creador de otra app descubre que el código es suyo. 'Software libre' sí, pero sin tomar el pelo

En el mundo del software, las licencias juegan un papel crucial: determinan no solo cómo se distribuye el software, sino también cómo puede reutilizarse, modificarse o comercializarse. Y eso se aplica a todo el software, incluso al 'software libre', aunque la terminología parece hacer pensar a muchos que son 'libres... de hacer lo que quieran con su código'.

Así, de cuando en cuando salen a la luz casos de 'desarrolladores' que reutilizan código 'open source'... pero lo redistribuyen bajo una licencia incompatible con la original. En ocasiones el problema es que intentan apropiárselo para lanzarlo con licencia cerrada (comercial) y en ocasiones se sienten con libertad de suprimir alguna de sus contadas restricciones para hacerlo 'más abierto'.

Y este es el caso del conflicto desencadenado en torno al proyecto 'Glass', un asistente de reuniones de código abierto, y su presunto uso indebido de código sometido a la licencia GPLv3.

¿Qué es la licencia GPLv3?

La Licencia Pública General GNU versión 3 (GPLv3) es una de las más estrictas en el ecosistema FOSS. Establece que:

Cualquier software que utilice código con licencia GPLv3 debe también publicarse bajo la misma licencia.

No se permite redistribuirlo con una licencia más permisiva (como Apache 2.0) si ello reduce las libertades garantizadas por la GPL.

Exige que se mantenga la cadena de derechos: libertad para usar, modificar y compartir.

El creador de 'Glass' lo tiene claro no, cristalino

Todo comenzó con un anuncio en X, en el que el desarrollador del nuevo proyecto 'Glass' (respaldado por la influyente 'aceleradora de startups' Y Combinator, para más inri) celebraba que su equipo había creado y lanzado en tan solo 4 días este nuevo software, basado en su anterior herramienta llamada Cluely.

Sin embargo, la comunidad rápidamente detectó similitudes notables entre 'Glass' y otro proyecto publicado bajo GPLv3, 'Cheatting Daddy'. El autor original del código, tras exponer claramente el caso aportando pantallazos del código, ha denunciado en X que:

El código de Glass reutilizaba partes sustanciales del suyo.

No se hizo mención de la autoría original.

Se cambió la licencia a Apache 2.0 , incompatible con GPLv3.

, incompatible con GPLv3. Incluso los comentarios y bibliotecas usadas eran idénticos.

Es decir, en resumen, una apropiación indebida de trabajo ajeno, vulnerando tanto el espíritu como la letra de la GPLv3.

Comparación de código de ambos repositorios

¿Por qué esto es problemático?

Reetiquetar código GPLv3 como Apache 2.0 no es solo poco ético, sino explícitamente ilegal. Y es que, aunque Apache 2.0 puede ser incorporada en proyectos GPLv3, lo contrario no es válido: un proyecto GPLv3 no puede ser relicenciado como Apache 2.0.

Por eso se dice que GPLv3 es una licencia viral: no tiene nada que ver con redes sociales, sino con el hecho de que el código derivado está automáticamente 'infectado' desde un punto de vista legal, con la GPLv3.

Gergely Orosz (autor del influyente newsletter 'The Pragmatic Engineer') explica que lo ocurrido es una ilegalidad que puede desembocar en costosas demandas, y critica duramente a YC por apoyar a fundadores que "no entienden ni lo más básico sobre licencias".

La tomadura de pelo del Caso PearAI

Pero no es la primera vez que Y Combinator se encuentra en el ojo del huracán tras haber demostrado estar dispuesta a respaldar proyectos con poco rigor legal con tal de no perderse "la próxima gran novedad". Y es que, el pasado mes de septiembre, PearAI (otra startup de la aceleradora) lanzaba un editor de código dotado de funciones de IA.

Duke Pan, su fundador, anunció entusiasmado su proyecto a través de publicaciones en redes sociales y con un vídeo en YouTube. Lo que inicialmente parecía una propuesta innovadora terminó atrayendo la atención por una razón equivocada: Pan admitió abiertamente que PearAI era una bifurcación (o 'fork') del editor de código Continue, que a su vez se basa en el popular Visual Studio Code (VSCode).

El problema no fue solo el uso del código, sino la forma chapucera en que Pan lo hizo. Su desarrollador cogió el código de 'Continue', cambió todas las referencias al termino "Continue" en el mismo por "PearAI" y a continuación lanzó el resultado bajo una licencia propia inventada —la "Pear Enterprise License"... redactada por ChatGPT.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

