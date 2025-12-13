Alemania tiene claro quién es el culpable de la oleada de ciberataques que está sufriendo y mueve ficha: llama al embajador de Rusia

Que la UE y Rusia no pasan por su mejor momento no es ningún secreto, con el conflicto de Ucrania como punta de iceberg. Sin embargo, uno de los países que más viven estos roces es Alemania, que ayer dio un paso adelante convocando a Serguéi Necháyev, embajador de Rusia en Berlín, a modo de protesta para pedirle explicaciones.

En los últimos tiempos ha habido un aumento significativo de actividades híbridas en forma de ciberataques, campañas de desinformación y sabotajes en Alemania y según Martin Giese, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores del país, tienen un máximo responsable claro: Rusia.

Las supuestas actividades híbridas de Rusia

Deutsche Welle recoge las declaraciones de Giese: 'Un análisis exhaustivo realizado por los servicios de inteligencia alemanes nos ha permitido identificar claramente el origen del ataque y demostrar la responsabilidad de Moscú'. Eso sí, aunque aseguran contar con pruebas sólidas, no las han aportado. No obstante, han tomado cartas en el asunto: 'hemos convocado al embajador ruso al Ministerio de Asuntos Exteriores y hemos dejado claro que estamos observando las acciones de Rusia muy de cerca y que tomaremos medidas contra ella'.

El gobierno alemán denuncian ciberataques contra infraestructuras críticas como el control del tráfico aéreo, que tuvo lugar en agosto de 2024 de la mano. Detrás de esta operación estaría el colectivo de hackers APT28 o Fancy Bear, vinculado al servicio de inteligencia militar ruso (GRU).

Puede que el nombre del colectivo te suene, en tanto en cuanto en las elecciones de Estados Unidos de 2016 ya saltaron a la fama mundial por supuestamente ayudar al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a alcanzar la presidencia mediante la filtración de correos electrónicos del partido demócrata. Precisamente tanto APT28 como el GRU estarían detrás de otra campaña para alterar las elecciones, solo que esta vez en Alemania.

'Ahora podemos afirmar definitivamente que Rusia, a través de la campaña Tormenta 1516, buscó influir y desestabilizar las últimas elecciones federales' declaraba Gieser en la conferencia de prensa. ¿Cómo? Con campañas de desinformación y deepfakes con IA con el objetivo de 'socavar la confianza en las instituciones democráticas':

'El análisis de nuestros servicios muestra que la campaña difunde investigaciones pseudocientíficas generadas artificialmente, secuencias de imágenes deepfake, sitios web pseudoperiodísticos y declaraciones de testigos falsas en diversas plataformas'

Estas acciones no son un hecho aislado, según el gobierno teutón, de hecho lo han bautizado como una guerra híbrida dirigida contra Alemania y otros estados europeos. Sin ir más lejos, también el gobierno del Reino Unido ha avisado de ciberamenazas y campañas de desinformación. Asimismo, Gieser ha asegurado que habrá respuesta en forma de contramedidas. De momento, no se han anunciado sanciones concretas. Eso sí, sabemos que a partir de enero los países de la UE monitorizarán 'los viajes transfronterizos de diplomáticos rusos dentro del espacio Schengen. El objetivo es facilitar un mejor intercambio de información y minimizar los riesgos de inteligencia'.

El Kremlin por su parte ha desoído a la convocatoria de su embajador en Berlín. En cuanto a las acusaciones, ha respondido con un comunicado enviado a la AFP calificándolas de sin fundamento: 'Las acusaciones sobre la participación de las estructuras estatales rusas en estos incidentes y en las actividades de los grupos de hackers en general son infundadas, infundadas y absurdas'.





