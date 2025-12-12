EEUU ha decidido permitir a Nvidia vender sus chips en China. Pensaron que era un regalo, pero China y Huawei ya tienen otro plan

El presidente Donald Trump decidió permitir que Nvidia Corp. vendiera sus chips de inteligencia artificial H200 a China tras concluir que la medida conllevaba un menor riesgo de seguridad que la alternativa que hay: su rival chino, Huawei Technologies Co., ya ofrece sistemas de IA con un rendimiento comparable, según información filtrada y que ha sido publicada por Bloomberg.

Los funcionarios de la administración que sopesaron la posibilidad de autorizar el H200 de Nvidia habían considerado varios escenarios posibles, teniendo en cuenta las opiniones de los expertos de la seguridad nacional en Washington, según han revelado fuentes anónimas. Las opciones iban desde no exportar ningún chip de IA a China hasta permitir la exportación de todo para hacer frente de forma contundente a Huawei.

En última instancia, la política respaldada por Trump exigía autorizar el H200 a China, al tiempo que se retenían los chips Nvidia más recientes para los clientes estadounidenses. Esta medida daría a Estados Unidos una ventaja de tiempo China en cuanto a lo que reciben los clientes de chips de IA en cada mercado, y los compradores estadounidenses conservarían acceso exclusivo a los productos más recientes.

Sin embargo, como recoge Xataka Móvil, justo antes del anuncio de Trump, el MIIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología China) publicó por primera vez una guía de compras oficial que incluye procesadores de IA de grupos chinos como Huawei y Cambricon, atribuyendo esta información a Financial Times. La conocida como lista Xinchuang instruye a agencias gubernamentales y empresas para que prioricen los productos nacionales del sector.

Diversas opiniones ante la nueva decisión

Con esto tenemos que la decisión de Trump de hace unos días tiene diversas opiniones. Hay legisladores que creen que Estados Unidos ahora da a China herramientas necesarias para desarrollar la IA de próxima generación, puesto que el H200 está, en teoría, al menos una generación por delante de cualquier producto ofrecido por diseñadores chinos (además de Huawei, está Cambricon Technologies Corp. y Moore Threads Technology Co.).

El país también requiere actualmente más chips de los que las empresas locales pueden suministrar. Hay que tener en cuenta que utilizando chips menos potentes, China desarrolló los modelos de código abierto más avanzados del planeta, destacando DeepSeek.

Con todo esto, ahora hay incertidumbre. Entre el auge de Huawei y el proteccionismo de China, la empresa del milllonario Jensen Huang lo tiene más complicado. Como recuerda Xataka Móvil, con alternativas locales como Moore Threads disparada bolsa y Huawei produciendo a escala masiva, EEUU se ha encontrado con que sus chips ya no es tan necesarios como creían.

