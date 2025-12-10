China supera a EE. UU. con modelos open source… mientras los pioneros americanos de las IAs abiertas se pasan al modelo cerrado

Durante años, Estados Unidos ha estado liderando con holgura la innovación en inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de modelos avanzados de propósito general. Silicon Valley no sólo empezó marcando el ritmo tecnológico, sino también la apuesta por lo 'open', gracias al lanzamiento de LLaMa.

Pero en los últimos meses, el tablero ha cambiado: China ha tomado la delantera en el ecosistema de modelos abiertos, mientras EE. UU. cada vez apuesta más fuerte por los modelos de IA propietarios... incluida la compañía que más había defendido el open source, Meta (desarrolladora de la familia de modelos LLaMa).

De abanderada del open source a aspirante a superinteligencia cerrada

Mientras China se hace con el liderazgo de la IA abierta (y sus modelos logran ser cada vez más usados incluso en Silicon Valley), Meta ha decidido dar un gran volantazo y se está preparando para lanzar 'Avocado', un modelo cerrado cuyo objetivo central no es democratizar la IA, sino monetizarla agresivamente, adoptando así la lógica de OpenAI y Google.

Aparentemente, LLaMa 4, la última gran apuesta 'abierta' de la compañía, no cumplió las expectativas internas. Mark Zuckerberg quedó "decepcionado" y reorganizó por completo al equipo, desplazando a parte del personal responsable y contratando a estrellas del sector a precios sin precedentes. Incluso se descartó el proyecto siguiente, Behemoth, por insatisfacción con su evolución.

Alexandr Wang, el nuevo conductor de la IA de Meta

Meta fichó a Alexandr Wang —fundador de Scale AI— mediante un acuerdo de 14.300 millones de dólares, otorgándole un rol central en la nueva estrategia. Wang es un firme defensor de modelos cerrados, y su influencia ha contribuido al abandono progresivo de la filosofía abierta.

La dirección incluso indicó a algunos empleados que dejaran de hablar públicamente de LLaMa y del open source mientras se replanteaba la estrategia. Poco después, Yann LeCun, uno de los padres de la IA moderna y el mayor defensor del open source dentro de Meta, abandonó la compañía, tras haber sido desplazado de los focos internos.

Modelos que nacen en Hangzhou o Shenzhen ahora forman parte del día a día de cientos de startups californianas. Una imagen impensable pocos años antes

China adelanta a EE. UU. en el terreno del open source

El MIT reveló hace poco en un estudio que, por primera vez, los modelos chinos superaron en descargas globales a los estadounidenses, logrando un 17% frente al 15,8% de los desarrolladores de EE.UU. .

Empresas como Alibaba (desarrolladora de Qwen) están liberando nuevas versiones a un ritmo casi semanal, y modelos como DeepSeek han demostrado capacidades comparables a modelos estadounidenses extremadamente costosos, pero entrenados con presupuestos muy inferiores.

Ahora, Bloomberg revela que Meta está utilizando modelos chinos, incluidos Qwen, como guía para entrenar Avocado. Zuckerberg, que meses antes expresaba preocupaciones por la posible influencia de la censura china en esos modelos, ahora los usa como referencia técnica.

¿Qué implica esto para el futuro de la IA global?

Un ecosistema de innovación más asiático : Si los modelos abiertos chinos son base para startups, investigadores y experimentación, China pasa a influir en la infraestructura cognitiva mundial, incluso sin exportar hardware avanzado.

: Si los modelos abiertos chinos son base para startups, investigadores y experimentación, China pasa a influir en la infraestructura cognitiva mundial, incluso sin exportar hardware avanzado. Mayor fragmentación geopolítica y regulatoria: EE. UU. empieza a promover un open source "con valores estadounidenses", mientras restringe flujos tecnológicos hacia China. Europa observa desde la barrera, con la excepción del reciente lanzamiento de DevStral2.

Podría decirse que Estados Unidos está cerrando sus modelos porque no puede permitirse abrirlos... y que China los está abriendo porque no puede permitirse cerrarlos.