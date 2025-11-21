El 'padrino de la IA' se va de Meta. No cree en los modelos de lenguaje y buscará desarrollar "modelos del mundo"

Yann LeCun (considerado uno de "los padrinos de la IA", junto a Hinton, y ganador del premio Turing) ha confirmado lo que muchos sospechaban desde que Meta abrazó la era de la superinteligencia: se va de la compañía.

Confirmado oficialmente. "Como muchos habéis escuchado a través de rumores, planeo dejar Meta después de 12 años", ha contado en Threads. Su legado es indiscutible tras 5 años como director fundador de FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) y 7 como científico jefe de IA. Él mismo califica la creación de FAIR como su "logro no técnico más orgulloso". Sin embargo, su visión técnica no se ha alienado con la que recientemente ha adoptado el CEO de Meta.

Una visión crítica e incómoda. La salida se produce en un contexto de tensión filosófica. LeCun lleva años avisando de que la IA generativa actual es "tontísima" y que modelos como GPT-4 no son más inteligentes que un gato doméstico. Mientras Silicon Valley y la propia Meta invierten miles de millones en escalar los LLM recolectando más datos y capacidad de cómputo, LeCun sostiene que esa estrategia es un callejón sin salida.

Para él, los LLM no resuelven problemas reales, sino que se limitan a predecir texto basándose en probabilidades sin entender la realidad. Con este enfoque, Lecun ha ido perdiendo peso interno frente a figuras como Alexandr Wang y otros fichajes del equipo de superinteligencia.

LeCun buscará la "AMI" en una nueva startup. LeCun ha anunciado la creación de una nueva compañía para continuar su investigación sobre la Inteligencia de Máquina Avanzada o AMI. "El objetivo de la startup es lograr la próxima gran revolución en IA: sistemas que entiendan el mundo físico, tengan memoria persistente, puedan razonar y planificar secuencias de acciones complejas". Es su apuesta por los "modelos del mundo", arquitecturas que aprenden del entorno visualmente, de forma similar a como lo hace un bebé.

Una transición pactada. A pesar de las discrepancias técnicas, la ruptura es amistosa. LeCun ha confirmando algo que hace pensar que no han acabado tan mal: "Meta será un socio de la nueva compañía". Permanecerá en su puesto hasta final de año para facilitar la transición.

