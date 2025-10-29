"Si tienes alrededor de 13 años, deberías estar todo el tiempo practicando 'vibe coding'", según el director de IA de Meta

En 1975, un joven llamado Bill Gates pasaba las noches frente a un PC en un laboratorio de Seattle, programando sin descanso. Cincuenta años después, otro prodigio tecnológico —Alexandr Wang, a sus 28 años actual director de Inteligencia Artificial (IA) de Meta y fundador de Scale AI— asegura que los actuales adolescentes deberían tomar nota de esa actitud... pero, esta vez, compartiendo el teclado con una IA.

"Si tienes 13 años, deberías pasar todo tu tiempo practicando el vibe coding. Así es como deberías vivir tu vida", afirmaba recientemente Wang en una entrevista en el podcast TBPN. Su mensaje contribuye a la actual tendencia a convertir el término vibe coding en una especie de mantra generacional.

¿Qué es el 'vibe coding'?

El concepto describe una nueva forma de programar en la que la creatividad y la intuición se combinan con las herramientas de IA generativa. En lugar de escribir líneas de código tradicionales, el usuario recurre al lenguaje natural para 'dialogar' con modelos de IA —como ChatGPT, Claude, o herramientas de desarrollo como Replit y Cursor— que traducen esas instrucciones en piezas de software funcional.

Wang lo resume como una mezcla de curiosidad, experimentación y aprendizaje continuo: un proceso de "tocar las herramientas hasta entender sus límites". A diferencia de la programación tradicional, donde los principiantes debían dominar lenguajes complejos, el vibe coding abre la puerta a cualquiera que quiera construir algo con ayuda de la IA.

Según Wang, esta práctica no sólo transforma la manera en que se programa, sino también quién tiene acceso al futuro tecnológico.

La nueva 'edad dorada' del aprendizaje tecnológico

Para Wang, la historia se repite. Así como Gates o Mark Zuckerberg se beneficiaron de pasar miles de horas explorando los primeros ordenadores, los jóvenes que hoy dominen la interacción con herramientas de IA estarán mejor posicionados en la próxima década. Según Wang,

"Cuando llegaron los ordenadores personales, quienes crecieron con ellos obtuvieron una ventaja inmensa. Ese momento está ocurriendo otra vez, pero con la IA".

"Los adolescentes tienen una ventaja natural. Tienen tiempo, curiosidad y menos miedo a equivocarse".

Su recomendación es contundente: sumar 10.000 horas de práctica 'profunda' con la IA, el equivalente digital a lo que el psicólogo Anders Ericsson definió como la clave del dominio experto. Así que su consejo es...

"Si pasas 10.000 horas jugando con las herramientas y aprendes a usarlas mejor que nadie, tendrás una ventaja enorme".

Los adolescentes de la era AI: ¿una nueva élite digital?

Los ejemplos comienzan a multiplicarse, desde adolescentes que usan 'vibe coding' para crear videojuegos y microempresas, hasta estudiantes que lanzan startups basadas en la IA antes de terminar la secundaria. Wang los llama "los nuevos Bill Gates". Su lógica es simple: quienes se formen ahora, en plena transición tecnológica, serán los pioneros de la próxima revolución económica.

"Estamos ante un momento de ruptura. La diferencia entre quien juega con estas herramientas y quien no, será abismal".

Del código al lenguaje: una revolución silenciosa

El auge del 'vibe coding' no se limita a los adolescentes. Grandes empresas tecnológicas también están adoptando esta metodología. El CEO de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, reveló que con ayuda de IA ahora puede crear prototipos en 20 minutos, algo que antes requería semanas. En Google, según Sundar Pichai, más del 30% del nuevo código ya es generado por IA.

Esta tendencia está redefiniendo qué significa ser programador. Para Wang, el futuro ingeniero no será quien escriba código manualmente, sino quien sepa comunicar con precisión lo que quiere desarrollar: "El rol del ingeniero es muy diferente hoy en día".

Expertos como Andrew Ng, cofundador de Google Brain, coinciden con ese planteamiento; y Ng añade, de hecho. que la IA no elimina la necesidad de programar; al contrario, la democratiza, permitiendo que más personas experimenten y creen.

Meta y superinteligencia

Desde que Mark Zuckerberg incorporó a Wang a Meta en 2025, tras llevar a cabo una inversión de más de 14.000 millones de dólares en Scale AI, el joven ejecutivo ha pasado a liderar la división de superinteligencia de la compañía. En solo 60 días, construyó un laboratorio de 100 personas que describe como "el más talentoso de Silicon Valley".

Su meta es ambiciosa: crear una IA superinteligente y llevarla a miles de millones de usuarios a través del ecosistema de Meta. Parte de su apuesta pasa por el hardware: las Meta Smart Glasses, que Wang considera "el vehículo natural para la superinteligencia". Con ellos, la IA estaría "junto a los sentidos humanos", potenciando la cognición cotidiana.

Wang cree que dentro de cinco años la mayoría del código que hoy escriben los humanos será generado por IA, incluido el suyo propio. Pero, lejos de verlo como una amenaza, lo interpreta como una oportunidad para reinventar la educación y el trabajo:

"Cuanto más fácil sea programar, más gente debería hacerlo".

Imagen | Marcos Merino mediante IA

