HOY SE HABLA DE

Una mujer de Elche vendía temporadas enteras de telenovelas en DVD. Ha sido arrestada por delito contra la propiedad intelectual

Lo inédito de este hecho, como han recordando desde la Policía, es que el contenido sean telenovela. Las vendía por Milanuncios.com

Cameron Bunney Uaq8yrh Waq Unsplash
Facebook Twitter Flipboard E-mail
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
Linkedin
3432 publicaciones de Bárbara Bécares

Una mujer de 52 años de la ciudad alicantina de Elche fue arrestada hace unos días por la Policía Nacional en su casa. Ahora está en libertad con cargos, exactamente acusada de delito contra la propiedad intelectual. La mujer grababa en DVD capítulos enteros de telenovelas reconocidas en España y luego las vendía por el portal Milanuncios.

Dos detenidos por utilizar PCs de exposición de Mediamarkt y El Corte Inglés para minar criptomonedas
En Genbeta
Dos detenidos por utilizar PCs de exposición de Mediamarkt y El Corte Inglés para minar criptomonedas

Como ha recogido la Agencia EFE, la operación, denominada ‘Pecadora’, fue dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Elche y se ha desarrollado con una investigación de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la comisaría de la Policía de la ciudad. 

Las autoridades han comentado que en este tipo de delitos es poco común que los contenidos que se comercializan sean telenovelas y ahí está lo más llamativo del tema. 

Cómo era el negocio de la venta de telenovelas

La policía ha encontrado en casa de la mujer a la que detuvieron hace unos días, según la información hecha pública, alrededor de 1.300 DVDs, siete discos duros, y un ordenador de mesa donde la mujer guardaba series enteras de telenovelas.  

Hay títulos como ‘Corazón salvaje’, ‘Mi verdad oculta’, ‘Alondra’, ‘Rubí’ que se vendían a través de Milanuncios.com. El coste oscilaba entre 5 y 7 euros por temporada (mas gastos de envío), grabado en los DVDs en formato .mp4 o .mkv. 

Cinco grandes hackeos a entidades públicas españolas antes de Alcasec: los datos que almacenan son queridos por todos los hackers
En Genbeta
Cinco grandes hackeos a entidades públicas españolas antes de Alcasec: los datos que almacenan son queridos por todos los hackers

La Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) sobre la reproducción y distribución masiva de copias de obras con derechos de autor protegidos denunció este negocio en julio de 2025. Con esto, comenzó la investigación y a comienzos de este mes la policía arrestó a la mujer y realizó el registro domiciliario. También incautaron el material. 

quien prestó declaración en la comisaría de la ciudad y, posteriormente, quedó en libertad con cargos y a la espera de la resolución del juzgado que lleva el caso.

Imagen | Foto de Cameron Bunney en Unsplash

En Genbeta | 16 consejos de la AEPD para protegernos mejor contra el seguimiento de nuestros pasos en Internet


Temas
Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios