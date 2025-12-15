Una mujer de Elche vendía temporadas enteras de telenovelas en DVD. Ha sido arrestada por delito contra la propiedad intelectual

Una mujer de 52 años de la ciudad alicantina de Elche fue arrestada hace unos días por la Policía Nacional en su casa. Ahora está en libertad con cargos, exactamente acusada de delito contra la propiedad intelectual. La mujer grababa en DVD capítulos enteros de telenovelas reconocidas en España y luego las vendía por el portal Milanuncios.

Como ha recogido la Agencia EFE, la operación, denominada ‘Pecadora’, fue dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Elche y se ha desarrollado con una investigación de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la comisaría de la Policía de la ciudad.

Las autoridades han comentado que en este tipo de delitos es poco común que los contenidos que se comercializan sean telenovelas y ahí está lo más llamativo del tema.

Cómo era el negocio de la venta de telenovelas

La policía ha encontrado en casa de la mujer a la que detuvieron hace unos días, según la información hecha pública, alrededor de 1.300 DVDs, siete discos duros, y un ordenador de mesa donde la mujer guardaba series enteras de telenovelas.

Hay títulos como ‘Corazón salvaje’, ‘Mi verdad oculta’, ‘Alondra’, ‘Rubí’ que se vendían a través de Milanuncios.com. El coste oscilaba entre 5 y 7 euros por temporada (mas gastos de envío), grabado en los DVDs en formato .mp4 o .mkv.

La Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) sobre la reproducción y distribución masiva de copias de obras con derechos de autor protegidos denunció este negocio en julio de 2025. Con esto, comenzó la investigación y a comienzos de este mes la policía arrestó a la mujer y realizó el registro domiciliario. También incautaron el material.

quien prestó declaración en la comisaría de la ciudad y, posteriormente, quedó en libertad con cargos y a la espera de la resolución del juzgado que lleva el caso.

Imagen | Foto de Cameron Bunney en Unsplash

