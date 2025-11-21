Un joven fue despedido de su "empleo soñado" en PwC: trabajaba 80 horas semanales creando agentes de IA que han sustituido a personas

Un joven de 26 años cuenta que fue despedido del que consideraba su"trabajo soñado" en PwC y allí desarrollaba agentes de inteligencia artificial. Ahora ha contado que le preocupa que la tecnología que creó haya provocado más recortes de personal.

El joven, de nombre Donald King ha contado a Fortune que su despido de la consultora que entra dentro de las"Big Four" lo tomó por sorpresa y reconoce que los agentes de IA en los que trabajaba podrían estar relacionados con otros despidos.

No sería la primera vez que profesionales cuentan que estaban trabajando en proyectos en empresas que resultaba ser la tecnología que los iba a sustituir en sus tareas. Aunque en ocasiones, también el plan salió mal y hay gente a la que le pagan por solucionar errores ocasionados por las IA.

Cómo arrancó en el "trabajo de sus sueños"

Este joven cuenta cómo tras graduarse en finanzas por la Universidad de Texas en Austin en 2021, King consiguió un trabajo en una de las cuatro principales consultoras: PwC. Se mudó a Nueva York y se encargó de la gestión de un gran cliente de la firma, Oracle.

Tiempo después, tal y como el joven ha relatado, PwC anunció una inversión de mil millones de dólares en IA. Dice que él estaba fascinado por la tecnología, así que se postuló para unirse al equipo de desarrollo de IA de la empresa. Cuenta que jamás imaginó que esto le llevaría a su despido porque las máquinas que construía harían su trabajo y dice que pronto comprendió por qué a los consultores se les llama "verdugos"

Trabajando entre 60 y 80 horas semanales, se sumergió por completo en la tecnología, llegando incluso a organizar sesiones de intercambio de conocimientos sobre agentes de IA dentro de la firma, que atraían hasta 250 participantes, tal y como recoge Fortune.

King trabajaba muchísimas horas incluso los fines de semana, pero confiaba en que estaba destacando en su puesto como gerente de producto y científico de datos. “Programaba y gestionaba un equipo tanto local como remoto". Estaba orgulloso de ser una persona joven con un salario muy alto y creando agentes de IA para empresas de Fortune 500”, le contó King a Fortune.

Estaba orgulloso de lo que hacía y no le importaba destinar entre 60 y 80 horas a la semana para sus empleadores.

Vio que estaba creando máquinas para sustituir a gente

King comenta que empezó a cuestionarse el impacto de su trabajo y vio cómo los agentes de IA que creaba para grandes corporaciones sin duda podrían automatizar gran parte de las funciones humanas, quizás incluso departamentos enteros.

Por ejemplo, un agente de Microsoft Teams que su grupo creó imitaba a una persona real, y eso le incomodó. "Tuvimos una llamada nocturna con todos los chicos que estaban trabajando en este proyecto", cuenta y en esa llamada se sintieron estresados: "¿Qué 'demonios' estamos construyendo ahora mismo?".

En octubre de 2024, ocho meses después de haber asumido su último puesto en PwC, este joven presentó su proyecto que ganó un hackathon de OpenAI. Era una flota de agentes de IA que automatizaban tareas manuales.

King estaba orgulloso y confiado en su puesto en la empresa, pero dos horas después, sus jefes lo llamaron para informarle de su despido. El joven de 26 años grabó la reunión y la publicó en TikTok. Dice que esa llamada "me pilló totalmente desprevenido".

King aclara que no cree que hubiera intenciones maliciosas detrás de su despido, argumentando que probablemente fue un empleado despedido al azar aunque sí relaciona los agentes de IA que creó para los clientes de PwC con los despidos que poco después se produjeron en esas empresas clientes. Lo que no sabe a ciencia cierta es si esos agentes han sustituido su labor o si es porque la empresa tenía excedente de trabajadores.

Imagen | Foto de Adam Jones en Unsplash

Genbeta | Con los despidos masivos y la IA sustituyendo a gente, hay jefes que se han venido arriba: no se cortan y maltratan a los empleados