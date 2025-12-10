Moreno Bonilla acuerda con los sindicatos de Andalucía la subida de sueldos para 65.000 empleados públicos: aquí las claves del pacto

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha firmado un acuerdo unánime con todos los sindicatos que se traducirá en mejoras de las condiciones laborales de más de 65.000 empleados públicos andaluces. Según el anuncio oficial, el acuerdo recoge subidas salariales y fija unas bases que presenten después desarrollar la nueva Ley de Función Pública en Andalucía.

También hay que tener en cuenta que los empleados públicos andaluces son los peor pagados de las administraciones en todo el Estado. El acuerdo se ha cerrado con representantes de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.

Además, el compromiso del Gobierno andaluz es “culminar” la implantación del VII Convenio Colectivo, que sustituirá al actual que es de 2002.

Como recoge el ABC, entre otros objetivos está el de lograr una tasa de temporalidad inferior al 8% (tal y como obliga la directiva europea) y situar a los funcionarios andaluces en la media salarial del resto de empleados públicos de las administraciones en España.

Los funcionarios peor pagados de España

Hace ahora un año, un estudio del SAF mostraba con gráficas cómo los empleados públicos en Andalucía son los peor pagados de todas las Comunidades Autónomas.

Además, también mostraba que según el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2020-2023, la edad media del personal en activo es de 54 años y la edad media de acceso ha aumentado de 29 a 36 años en la última década.





Una administración más "eficiente"

Mediante este acuerdo, la Junta se compromete a invertir 250 millones de euros. El dinero no irá solo destinado a la subida salarial sino que deberá destinarse a modernizar los sistemas para que la administración sea, según Moreno, “digital, eficiente y simplificada” y que unos sistemas mejor hechos puedan reducir las burocracias.

Según el sindicato CSIF, el acuerdo "permite la recuperación progresiva del derecho a la acción social, suspendido desde 2012, así como el impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de puestos y vacantes y la implantación de un nuevo modelo de prevención y salud laboral".

El acuerdo también contempla "compromisos presupuestario y la creación de una comisión paritaria entre Junta y sindicatos para supervisar su cumplimiento y que se reunirá semestralmente".

De acuerdo con UGT, el acuerdo contempla cambios en los procedimientos de cobertura de puestos de responsabilidad; se impulsa la promoción profesional, mediante una gestión adecuada de las vacantes, así como un calendario de recuperación de la Acción Social; una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos laborales; y actualización de los convenios colectivos del personal que presta servicios en el Sector Público Instrumental (SPI).

