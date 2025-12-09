Este nuevo permiso afecta a cientos de miles de padres a partir de enero de 2026: dos semanas extra si cumplen los requisitos

Si has tenido un bebé recientemente o has adoptado, el 1 de enero de 2026 llega un cambio importante. Podrás pedir dos semanas adicionales del permiso por nacimiento y cuidado del menor que además son flexibles y están pagadas al cien por cien.

Ampliación del permiso por nacimiento. El Real Decreto-ley 9/2025 (con el que se traspone una directiva de la Unión Europea) amplía su duración de las antiguas dieciséis semanas a un total de diecinueve para cada progenitor. De esas diecinueve semanas, las dos últimas tienen un funcionamiento especial.

No estás obligado a disfrutarlas en el primer año de vida del bebé y puedes guardarlas para cualquier momento hasta que el menor cumpla ocho años. Son semanas plenamente retribuidas porque forman parte del permiso por nacimiento y cuidado, no de otro permiso distinto ni del permiso parental que sigue siendo no remunerado.

2 de agosto de 2024, la fecha clave. El derecho a estas dos semanas flexibles se aplica de manera retroactiva para los nacimientos y adopciones ocurridos a partir de ese día. Si el bebé nació antes, la ampliación no se aplica y se mantiene la normativa anterior. "Dura lex, sed lex" o "La ley es dura, pero es la ley".

La solicitud no se podrá presentar hasta el 1 de enero de 2026. A partir de ese momento podrás decidir cuándo te conviene más disfrutarlas, por ejemplo para cubrir vacaciones escolares o semanas complicadas de conciliación. Para poder pedirlas tendrás que avisar a tu empresa con al menos quince días de antelación.

Esta deberá enviar un certificado a la Seguridad Social con las fechas exactas del permiso. Cuando ese paso esté hecho, podrás entrar en la web Tu Seguridad Social y solicitar la prestación con certificado digital o Cl@ve. La Seguridad Social te pagará directamente el cien por cien de tu base reguladora y estas semanas están exentas de IRPF, igual que el resto del permiso por nacimiento y cuidado.

Una excepción importante para las familias monoparentales. En estos casos el permiso total no es de diecinueve semanas sino de treinta y dos. De ese bloque ampliado, las cuatro últimas funcionan también como semanas flexibles que pueden utilizarse hasta que el menor cumpla ocho años. El objetivo es equiparar el tiempo total de cuidado disponible con el que tendría un hogar con dos progenitores y ofrecer un margen real de conciliación.

