Según el Premio Nobel de Física, Elon Musk y Bill Gates tienen razón: tendremos más tiempo libre en el futuro, porque no habrá empleo

Geoffrey Hinton es una figura destacada en inteligencia artificial. Lo han bautizado como el 'padrino de la IA' porque lleva muchísimos años trabajando en este sector y es muy famoso por sus advertencias respecto a cómo esta tecnología se está desarrollando. Desde su salida de Google en 2023, ha asumido un nuevo rol: el de portavoz crítico de los riesgos existenciales que plantea la IA. En 2024 recibió el Premio Nobel de Física junto a John Hopfield por su trabajo sobre redes neuronales artificiales.

Hace unos días confirmó las predicciones de Elon Musk y Bill Gates sobre el futuro laboral donde trabajaremos menos horas y tendremos más tiempo de ocio. Solo que Hinton cree que nos encaminamos hacia un futuro en el que el trabajo humano quedará obsoleto, lo que inevitablemente provocará una importante conmoción económica y social. Augura un desempleo masivo.

Hace unas semanas, participó con el senador Bernie Sanders en una conversación para el Institute of Politics and Public Service de la Universidad de Georgetown y hablaron de este tema. En la conversación hablaron cómo va a desplazar unos empleos, va a crear otros empleos, y que "así ha sido el mundo siempre".

Qué cambia ahora, según Hinton

En la historia hemos pasado de la agricultura a la industria, de la industria a la tecnología a la información. Pero él considera que esto es diferente a otros tipos de revoluciones tecnológicas.

"Esto es muy diferente porque las personas que pierden sus empleos no tendrán otros trabajos a los que recurrir. Si la IA se vuelve tan inteligente como las personas o más, cualquier trabajo que puedan hacer puede ser realizado por la IA. Así que consideren, por ejemplo, a las personas que trabajan en centros de llamadas. Están mal capacitados, mal pagados, y la IA podrá hacer mejor su trabajo y podrá hacerlo a un coste más bajo, alerta Hinton.

Con esto vienen más impactos: "Creo que muchos de ellos no han realmente asimilado la idea de que si los trabajadores no cobran, no habrá nadie que compre sus productos. Y no han pensado en la enorme disrupción social que tendremos si el desempleo es muy alto".

Predicciones sobre trabajar menos

El director del mencionado instituto académico recordó que Musk dijo recientemente que la IA y los robots reemplazarán todos los empleos y que trabajar será opcional. El mismo Musk, el hombre más rico del mundo y que sigue acumulando fortuna, por ahora defiende que la gente trabaje hasta 120 horas a la semana e incluso lo hace en muchas de sus empresas.

Bill Gates, también involucrado en IA, predijo que los humanos no serán necesarios para la mayoría de las cosas y cree que los humanos podrían pasar a trabajar tres o cuatro días a la semana. Dario Amodi, CEO de Anthropic y su advertencia de que la IA podría llevar a la pérdida de la mitad de todos los empleos administrativos de nivel básico.

La IA falla pero va en progreso

"Creo que probablemente tengan razón. Puede que no sea inmediato", recordó Hinton en su intervención reciente, teniendo en cuenta que "la IA falla en muchas cosas", pero él recuerda que estamos en sus primeras etapas. "Esta es una tecnología nueva. Está mejorando muy rápido. Está mejorando exponencialmente", ha continuado el experto.

Sin embargo, lo que él visualiza en un futuro es un desempleo masivo. El problema, además de tener a muchas personas sin saber de dónde sacarán los ingresos para vivir, será también, en su conjunto, "el enorme trastorno social que tendremos si tenemos un desempleo muy alto".

Y afirmó que: "si os preguntáis de dónde sacarán estos tipos (los líderes de grandes empresas) los billones de dólares que invierten en centros de datos y chips... una de las principales fuentes de ingresos será vender IA que haga el trabajo de los empleados por mucho menos. Así que realmente están apostando a que la IA reemplace a muchos trabajadores".

Bernie Sanders, senador, también recordó que "estos tipos no son tontos" hablando de los grandes magnates que tienen en su poder grandes herramientas de IA. "Si invierten cientos de miles de millones de dólares en estas tecnologías, creo que podemos asumir que lo hacen por dinero". Y ahí planteó la necesidad de tener en cuenta qué significa para nuestra sociedad y el mundo que tan poca gente tenga tanto poder; y qué impacto tiene eso.

