Ya va de billones: Tesla aprueba pagar un pastizal a Musk para que no se vaya. Temen que las acciones se desplomen sin él

Elon Musk va a recibir un billón de dólares de Tesla (lo que en Estados Unidos, en inglés se denomina como "un trillion" y en Europa se traduce a 865.000 millones de euros) para que no deje su puesto y se quede durante, al menos, 7 años y medio. Los accionistas de Tesla Inc. aprobaron ayer un paquete de compensación de la mencionada cantidad para el director ejecutivo Elon Musk, el mayor pago jamás otorgado a un líder empresarial.

El paquete salarial, diseñado para garantizar la continuidad de Musk en Tesla mientras la empresa centra su foco en inteligencia artificial y robótica, obtuvo más del 75 % de apoyo de los accionistas, según informó un portavoz de Tesla en la junta anual de la compañía. Musk ya ha agradecido públicamente a quienes apoyaron esa iniciativa.

El sudafricano decía en julio que esta "será, por mucho, la empresa más valiosa del mundo" si logra los avances previstos en conducción autónoma e inteligencia artificial. La aprobación se produjo tres días después de que datos europeos mostraran que las ventas de Tesla se desplomaron el mes pasado, incluyendo un desplome del 50% en Alemania.

Elon Musk va camino de ser billonario y con esta nueva medida se acerca mucho a ser el primero de la historia. Eso sí, necesita ir cumpliendo ciertos objetivos marcados para ir ingresando estas enormes cantidades de dinero.

Va de tener billones

Hay que tener en cuenta que el año 2024 marcó un punto de inflexión para las grandes fortunas, con un crecimiento generalizado de los patrimonios de los milmillonarios que ha cambiado las proyecciones a largo plazo. En lugar de anticipar que un solo individuo alcance un patrimonio de un billón de dólares en la próxima década, ahora se espera que hasta cinco personas superen esa barrera.

Hay analistas que recuerda que para que Musk se convierta en el primer billonario del mundo, deberá cumplir con los ambiciosos objetivos operativos y financieros establecidos por la junta directiva, incluyendo multiplicar casi por seis el valor de las acciones de Tesla. Musk también tiene que lanzar al mercado 20 millones de vehículos eléctricos Tesla en 10 años, en un contexto de mayor competencia que cuando la empresa se fundó.

Como recoge Euronews, también se espera que despliegue un millón de sus robots humanoides, que según él transformarán el trabajo y el hogar —a los que denomina un “ejército de robots”. Según vaya alcanzando objetivos, recibirá también acciones de nueva creación de la compañía. Según la revista Forbes, la fortuna de Musk asciende a 493.000 millones de dólares (426.6 mil millones de euros).

Musk llama terroristas a los que no lo apoyan

También hubo casi un 30% de inversores que votaron contra esta medida. Fueron lLos principales inversores institucionales quienes se opusieron al plan, entre ellos CalPERS, el mayor fondo de pensiones público de Estados Unidos, y el fondo soberano de Noruega. Las organizaciones de vigilancia corporativa Institutional Shareholder Services y Glass Lewis también recomendaron rechazarlo.

Con esto, Musk las calificó de "terroristas corporativos" en una reciente reunión con inversores. "Ya tiene cientos de miles de millones de dólares invertidos en la empresa, y decir que no se quedará si no cobra mil millones es ridículo", explicaba el analista Sam Abuelsamid, de la firma de investigación Telemetry, quien ha cubierto información de Tesla durante casi dos décadas. Él considera que "es absurdo que los accionistas piensen que vale tanto". Este miércoles también hubo una protesta frente al Capitolio estatal en Austin, Texas, contra el paquete salarial.

Sus defensores argumentan que el paquete de medidas incentiva al CEO de Tesla a centrarse en transformar la compañía en una potencia de la IA, utilizando software para operar vehículos autónomos y robots Tesla que puedan ser un a revolución en en oficinas, fábricas y hogares. Muchos inversores tienen una gran fe en el CEO, según los medios conocedores de las dinámicas de la empresa.

El presidente de Tesla, Robin Denholm, argumentó que mantener a Musk era esencial para el futuro de la compañía, advirtiendo que las acciones podrían desplomarse si él se marchaba. El consejo de administración ha restado importancia, además, a las críticas que señalan que el acercamiento del multimillonario a figuras políticas controvertidas ha afectado negativamente a las ventas.

Qué alegan los contrarios al plan

Euronews explica que los críticos argumentan que la junta directiva sigue dependiendo demasiado de Musk, mientras ven un comportamiento imprudente del magnate y una compensación excesiva.

Hay que tener en cuenta que si Tesla se enfrenta a una caída en ventas y de la cuota de mercado y beneficios, esto se atribuye a la figura de Musk y a su implicación en polémicas varias: teorías conspirativas y sus incursiones políticas en Estados Unidos y Europa.

Muchos clientes, sobre todo en Europa, han dejado Tesla de lado por estar contra la orientación política de su CEO. Su acercamiento a la extrema derecha alemana redujo sus ventas en el mercado germano de manera considerable.

