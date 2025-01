Bill Gates critica a Elon Musk por su apoyo a la extrema derecha mundial. Llama a sus decisiones "locura de mierda"

Ya hemos visto la historia de cómo Bill Gates y Elon Musk pudieron haber sido socios pero, tras un paseo por las instalaciones de una fábrica de Tesla, acabaron en muy malos términos.

Ambos líderes, que figuran entre las personas más millonarias del planeta, han mostrado abiertamente ideas muy diferentes hacia la situación de la política y la manera de hacer frente a problemas sociales, climáticos y globales.

Incluso Musk llegó a usar su red social X para decir que Bill Gates, y otros inversores, deberían ser "aniquilados" si no dejaba de vender en corto las acciones de Tesla.

Pues ahora Gates ha tachado de "Insane shit" la decisión de Elon Musk de estar apoyando a partidos de extrema derecha y fascismo a nivel global. Algo que podemos traducir como "locura de mierda" o "una mierda loca" o, si queremos ser más finos y evitar las palabrotas, podemos dejarlo en que lo tacha de "insensato".

Qué ha dicho Gates de Musk

El filántropo y cofundador de Microsoft ha llamado a su colega gigante tecnológico “superinteligente” pero lo ha culpado de extralimitarse, por estar intentando interferir en la política de diversos países, como ha pasado con el Reino Unido o en Alemania. Musk usa la red social X para ello.

Por ejemplo, la candidata de la ultraderecha germana, del partido AfD fue invitada a la mencionada plataforma hace unas semanas para hablar de sus planes, mientras Musk la alababa abiertamente, como la mejor opción para el país europeo.

Por otro lado, como publica The Guardian, en las últimas semanas, Musk ha lanzado una serie de difamaciones infundadas contra políticos británicos por supuestamente encubrir un escándalo de violación hace más de una década.

El Reino Unido está preparando actualmente una nueva ley de seguridad en línea que restringiría algunos de los negocios de Musk, incluida su red social X. Hay que recordar que hace unos meses, la plataforma fue usada para propagar bulos en el país y los encargados de X no querían atajar este asunto para evitar la difusión de noticias falsas.

Gates también criticó a Musk por apoyar no solo a políticos de derecha sino también a otros más extremistas, de extrema derecha, incluyendo la celebración del activista antiislamista británico Tommy Robinson frente al líder del partido Reformista.

"Quieren promover a la derecha pero dicen que Nigel Farage no es lo suficientemente derechista”, dijo Gates al Sunday Times. Quiero decir, esto es una "mierda de locura". Estás a favor de la AfD… "Si alguien es súper inteligente, y él lo es, debería pensar cómo puede ayudar. Pero esto es una agitación populista", han sido las palabras del fundador de Microsoft.

Una locura desestabilizar la política

"Es realmente una locura que pueda desestabilizar la situación política en los países”, dijo Gates. Al mismo tiempo, recuerda que "creo que en Estados Unidos a los extranjeros no se les permite dar dinero" y opina que otros países del mundo deberían adoptar medidas de seguridad para asegurarse de que los extranjeros súper ricos no distorsionen sus elecciones.

“Es difícil entender por qué alguien que tiene una fábrica de automóviles tanto en China como en Alemania, cuyo negocio de cohetes depende en gran medida de las relaciones con naciones soberanas y que está ocupado recortando 2 billones de dólares en gastos del gobierno estadounidense y dirigiendo cinco empresas, esté obsesionado con esto", ha declarado Gates.

Cabe recordar que Gates donó 50 millones de dólares a la campaña de Kamala Harris antes de que perdiera ante Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, según informaciones que se hicieron públicas, y ha donado casi 60 mil millones de dólares a través de la Fundación Gates.

Según The Guardian, la mayor parte del dinero donado a la Fundación Gates estaba destinado a ayudar a erradicar enfermedades como la polio, la malaria y el VIH; sin embargo, fue objeto de una reacción negativa por parte de los republicanos estadounidenses después de ayudar a financiar vacunas durante la pandemia de Covid-19.

Ha hablado también de la necesidad de que los millonarios de su país paguen más impuestos, mientras Trump los está recortando. Sin embargo, Gates visitó a Trump en su club Mar-a-Lago en Florida el 27 de diciembre para una cena de tres horas. “Fue una conversación muy interesante en la que me escuchó hablar sobre el VIH y la necesidad de seguir siendo generosos e innovar para conseguir una cura”, dijo Gates. “Hablé mucho sobre la polio, la energía y la energía nuclear, y él no me restó importancia".

