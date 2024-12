El cofundador de Google llegó a afirmar que daría toda su fortuna a Elon Musk para salvar la humanidad. Hoy ni se hablan, por esto

Uno de los cofundadores de Google, Larry Page, y Elon Musk, del que no hace falta explicar quién es, llegaron a ser grandes amigos desde los años noventa hasta hace poco menos de una década. Tal era su amistad, que incluso llegaron a compartir casa. La cosa degeneró hasta tal punto, que hoy en día ni se hablan.

Entendiendo el contexto actual, esto tiene una explicación simple, como veremos. Pero, echando la vista atrás, cuesta más entenderlo. Y es que en 2014 al ser preguntado, Larry Page llegó a admitir que había dicho que dejaría su dinero a Elon Musk, algo que sorprendió al CEO de Tesla incluso pese confirmar que eran buenos amigos. En una entrevista con Charlie Rose, Page admitió que daría su dinero a Elon Musk en lugar de a causas filantrópicas, porque la misión de Musk de tratar de llevarnos a Marte era en sí un acto filantrópico hacia la humanidad, ya que serviría como respaldo.

Así, la visión que Page tenía de Musk no era solo de empresario, sino de actor cuyo proceder prioriza el interés general de la humanidad: "En realidad, quiere ir a Marte para apoyar a la humanidad. Es un objetivo loable, pero es una empresa y es filantrópica. Así que creo que nuestro objetivo es hacer cosas similares", contaba Page a Charlie Rose.

La pugna por la IA lo rompió todo

La relación entre ambos magnates era tan profunda, que según una biografía de Musk en la que participó Page, Google llegaría incluso a comprar Tesla por 11.000 millones de dólares. El fabricante de coches eléctricos pasaba por un muy mal momento, y la operación funcionaría como una suerte de rescate. Finalmente, no fue necesario el rescate, porque Tesla comenzó a mejorar su situación hasta su salud actual, no sin pasar por momentos complicados.

No fue un desencuentro sobre Tesla lo que originó que la relación comenzara a resquebrajarse, sino la visión sobre la IA. En 2013, en una fiesta de cumpleaños, Musk acusó a Page de "especista" por priorizar a los humanos sobre otras formas de inteligencia. Su postura sobre la IA, pese a que impulsó la creación de OpenAI y está tras xAI no ha cambiado mucho: Musk busca el avance constante, pero con control regulatorio. Al menos, esa ha sido su visión cuando ha encabezado proyectos de IA que aún no eran líderes (salió de OpenAI antes de que tuviera el estatus actual, y xAI/Grok está lejos de ese estadio).

En 2014, Google adquirió la prometedora compañía de IA DeepMind. Elon Musk incluso intentó convencer a la junta de no vender a Google, pero no fue suficiente para impedirlo. Un año después, nació OpenAI con Musk como uno de los cofundadores junto a Sam Altman, Ilya Sutskever y otros. Larry Page interpretó esto como un desafío a Google tras la adquisición de DeepMind.

Y desde entonces no se hablan. En poco más de un año, Page pasó de considerar a Musk como una persona a la que daría su dinero por defender al interés general a no hablarle. La cosa no ha cambiado recientemente, y es que en el episodio 400 del podcast de Lex Fridman, Musk comentó que le gustaría volver a ser amigo del cofundador de Google, afirmando que lo que acabó con la amistad fue OpenAI. ¿El momento clave? La contratación de Ilya Sutskever. Que no se hablan no es suposición, pues el CEO de Tesla confirmó: "Ya no quiere hablar conmigo". Si algo hay claro en esta historia es que todo lo que implica IA hace que las relaciones de Musk con otros líderes tecnológicos vayan mal. Muy mal. No olvidemos que Musk también arremetió contra Bill Gates por la IA.

