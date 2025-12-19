Más de la mitad de internet ya se crea con IA: esta extensión para navegadores te devuelve un internet libre de los efectos de ChatGPT

Hay una extensión para el navegador que evita el contenido generado por IA y puede descargarse tanto para Chrome como para Firefox. Se trata de una herramienta de búsqueda que solo muestra contenido creado antes del primer lanzamiento público de ChatGPT, el 30 de noviembre de 2022. Se llama Slop Evader.

Desde el lanzamiento público de ChatGTPT y otros grandes modelos de lenguaje, Internet está cada vez más contaminado por textos, imágenes y vídeos generados por IA. Esta extensión del navegador utiliza la API de búsqueda de Google para mostrar solo contenido publicado antes del 30 de noviembre de 2022, por lo que puedes estar seguro de que lo que vas a leer ha sido escrito o producido por mano humana.

La artista e investigadora Tega Brain la creó tras observar la creciente preocupación por la rápida difusión de las herramientas de IA generativa y la disminución de la confianza en los contenidos que podemos encontrar en Internet.

Más contenido por IA que por humanos

Hace apenas unas semanas, Graphite publicó las conclusiones de una investigación que calcula que de todo el contenido nuevo que encontramos ahora en internet, más de la mitad ya es creado por IA, como se puede ver en este gráfico.

Es decir, hay más contenidos nuevos hechos a través de inteligencia artificial que por humanos. La extensión del navegador afirma:

También este estudio afirma que desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, muchas empresas han explorado la posibilidad de publicar contenido generado por modelos de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT, Claude y Gemini para aumentar su tráfico en canales como Google Search, redes sociales y publicidad. Se trata de una alternativa rentable frente a tener que gastar cientos de dólares en contratar a personas para que redacten contenido.









