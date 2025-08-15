Hay tantos artículos hechos por la IA en internet que la credibilidad de la Wikipedia corre peligro. Así los está combatiendo

Si buscas algo en internet (y quien dice internet, dice su buscador por excelencia desde hace años: Google), es altamente probable que quien te ofrezca la primera respuesta sea Gemini, la IA de Gemini. Por si eso no fuera suficiente, si haces scroll y decides entrar en otros enlaces huyendo de la inteligencia artificial en favor de esas webs de autoridad con contenido escrito por humanos especializados, cada vez te vas a encontrar con más textos hechos made in IA.

Que la IA alucina no es una novedad ni tampoco que ofrezca datos que parecen verdaderos y no lo son, desde información falsa a citas que nunca existieron. Y eso es un problema para quien busca calidad. Si además eres la enciclopedia de internet, entonces pueden convertirse en una bomba de relojería para tu credibilidad. Porque si la Wikipedia ya tenía un problema con los rastreadores de internet, en el horizonte ha aparecido otro: que internet (y la propia Wikipedia) se llene de artículos falsos generados por la inteligencia artificial.

Porque puede que ahora la gente pregunte al recién llegado Grok para salir de dudas como si fuera el adalid de la verdad, pero a la Wikipedia le costó años ganarse sus galones dejando atrás ese sambenito de enciclopedia escrita de cualquier manera por aficionados para entender la envergadura y el valor de su proyecto. Y ojo porque hasta la Wikipedia se las ha visto con los resúmenes de la IA y ha tenido que decir 'no, gracias' por la presión de sus editores.

La Wikipedia está combatiendo el uso de la IA por la vía rápida

Así que Wikipedia ha tenido que ponerse manos a la obra con un equipo de voluntarios dispuestos a combatir esa "basura generada por la IA" llamado WikiProject AI Cleanup. Para Marshall Miller, director de producto de la Fundación Wikimedia, son algo así como una especie de "respuesta del sistema inmunitario": 'A medida que cambia internet, y aparecen cosas como la IA, ese sistema inmunitario se adapta a nuevos desafíos y encuentra la forma de procesarlos'.

¿Cómo lo hacen? Una de las formas de hacerlo es, en pocas palabras, por la vía rápida. Este escuadrón de wikipedistas está optando por una eliminación rápida de esos artículos mal redactados, como recoge 404 Media. Pero hace falta mucho tiempo y medios en forma de editores experimentados para detectar este contenido y limpiarlo. Además están inundados de borradores de ínfima calidad, cuenta uno de los revisores.

El proceso de eliminación de Wikipedia no es tan rápido y simple como darle a un botón: una vez señalado como potencialmente borrable, pasa a una especie de cuarentena de siete días llamada periodo de discusión donde los miembros de la comunidad deciden si borrarlo o no. Esta nueva norma de eliminación rápida permite que los administradores se salten este paso si un artículo ha sido claramente generado por la IA y no ha sido revisado por quien lo envía.

Este procedimiento de eliminación rápida lista tres señales a comprobar:

Que sea escritura dirigida directamente al usuario, con frases tan cantosas como 'Aquí tienes tu artículo de Wikipedia sobre' o '¡Espero que te sirva!.

Con citas sin sentido y referencias incorrectas a autores y publicaciones.

Con referencias inexistentes, enlaces rotos, códigos ISBN inválidos o identificadores digitales de objetos que no se pueden resolver.

Como lo anterior no es suficiente (y más teniendo en cuenta que la IA sigue depurándose con la ayuda de nuestros datos), el equipo de WikiProject AI Cleanup ha preparado una lista de frases y características de formato habitualmente preparadas por la IA entre las que no faltan el uso excesivo de guiones largos, el abuso de la palabra "además", el lenguaje promocional (que vivan los impresionantes y espectaculares) o problemas de formato. No son la base, pero sí señales.

La Fundación Wikimedia, encargada de alijar la Wikipedia pero no de crear sus políticas, ya ha chocado con sus voluntarios con temas relativos a la inteligencia artificial como por ejemplo con los resúmenes generados por IA cuyo experimento tuvo que frenar en seco tras las críticas de la comunidad. Eso sí, ya la usa para identificar ediciones que contengan vandalismo. De hecho, la Fundación no se opone a la IA, siempre y cuando genere textos precisos y de alta calidad.

Para Miller usar la IA es un arma de doble filo: 'Permite a la gente generar contenido de menor calidad a gran escala, pero la IA también puede ser una herramienta para ayudar a los voluntarios en su trabajo, si la usamos bien y colaboramos con ellos para encontrar la mejor forma de aplicarla'.

Otras iniciativas para mantener a raya el uso de la IA propuestas pasan por indicar el porcentaje de texto generado por chatbots o echar una mano en ediciones constructivas para que quienes están velando por la credibilidad del contenido puedan prestar atención a ediciones más relevantes o abarcar más contenido.

