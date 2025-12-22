Los estudiantes sufren cada vez más ansiedad por la IA. Un profesor lo explica: pueden perder habilidades por delegar sus decisiones

Scott Anthony decidió en el año 2022 dejar su carrera laboral en el mundo de las consultoras y pasar a ser docente. Según su testimonio, pensó que estaba dejando atrás la intensa lucha diaria del mundo corporativo para disfrutar de una vida más tranquila en la docencia.

Sin embargo la tranquilidad duró poco: unos meses más tarde llegó al mundo ChatGPT, una revolución que puso una potente inteligencia artificial en manos de todo el mundo por primera vez. Y eso ha traído retos, también para los profesores universitarios.

No solo porque los estudiantes puedan engañar a la hora de entregar sus escritos, sino que a él le preocupa ver a la juventud "paralizados por la ansiedad" antes los cambios con la IA. En una entrevista reciente, el exconsultor reveló que el estado de ánimo predominante entre la próxima generación de líderes empresariales y profesionales en general no es tanto de entusiasmo, sino más bien de miedo.

Un vistazo a… CHAT GPT-4 en 4 MINUTOS

Motivos de la ansiedad

Las declaraciones de este profesor no son un tema aislado. Un 53% de la gen Z más joven, los estudiantes de secundaria, usan herramientas de IA todas las semanas, seguidos de los adultos de la generación Z en un 45% de los casos.

Sin embargo, en general dicen querer que existan políticas claras en torno a la IA, especialmente porque los empleadores valoran cada vez más la experiencia con las herramientas, según una encuesta que se realizó a 3.500 jóvenes de 13 a 28 años residentes en Estados Unidos en el mes de marzo.

"Una de las cosas que realmente me sorprende constantemente es el miedo que tienen nuestros estudiantes a usarlo", dijo Anthony. Aclaró que esta ansiedad no se trata solo de integridad académica ni de hacer trampa. Muchos de sus estudiantes están entusiasmados con la idea de usar la IA, pero sí se sienten asustados.

Según sus palabras: "Hay algo en la IA que, creo, preocupa a la gente, ya que podría perder su humanidad si se deja llevar demasiado por ella", explicó Anthony. El hombre considera que la historia enseña que, en medio de un cambio como este, todo es muy caótico".

Él mismo afirma que comprende las preocupaciones de sus estudiantes sobre la IA y las comparte en cierta medida: delegar demasiado trabajo cognitivo a la IA atrofia las habilidades de pensamiento crítico necesarias para liderar.

Razón no le falta. Hace unos meses , un estudio del MIT Media Lab vio la luz advirtiendo que la revolución del ChatGPT podría estar cobrándonos un precio inesperado: la disminución de nuestra actividad cerebral. Como recogimos en Genbeta, los hallazgos fueron contundentes. Los participantes que usaron ChatGPT mostraron la menor actividad cerebral, evidenciada por una caída de hasta un 55% en las señales de conectividad cerebral.





Imagen | Foto de Felicia Buitenwerf en Unsplash

En Genbeta | Esta web recoge cuáles son los destinos turísticos a los que no ir en 2024 y explica sus razones



