La inteligencia artificial da ansiedad a la generación Z: hasta temen que les perjudique en su forma de pensar

Un nuevo estudio demuestra que, aunque la generación Z hace mucho uso de las herramientas de inteligencia artificial, los jóvenes también muy recelosos sobre su futuro y sobre lo que estas tecnologías puedan aportar. Hoy mismo, Walton Family Foundation y Gallup han presentado las conclusiones de un estudio con resultados llamativos.

Concretamente, un 53% de la gen Z más joven, los estudiantes de secundaria, usan herramientas de IA todas las semanas, seguidos de los adultos de la generación Z en un 45% de los casos. Sin embargo, en general dicen querer que existan políticas claras en torno a la IA, especialmente porque los empleadores valoran cada vez más la experiencia con las herramientas. La encuesta se realizó a 3.500 jóvenes de 13 a 28 años residentes en Estados Unidos en el mes de marzo.

La mayoría de la generación Z afirma hacer algún uso de software de inteligencia artificial, y casi la mitad utiliza herramientas de IA semanalmente, pero muchos se sienten ansiosos por el impacto de la tecnología en sus vidas y en su futuro laboral y no están seguros de cómo y cuándo usarla adecuadamente.

Entre los mayores de esta cohorte generacional, los que ya han acabado la educación obligatoria y que comienzan a trabajar, incluso hay un gran enfado al respecto. Los que no tienen experiencia con la IA son los que manifiestan un sentimiento más negativo.

Qué produce malestar entre los jóvenes

Por un lado, destaca que la gran mayoría de los estudiantes y jóvenes trabajadores afirman que desearían tener normas claras y apoyo para usar la IA eficazmente. Sin embargo, muchos declaran que sus escuelas y empleadores no les han proporcionado políticas ni directrices formales, lo que limita tanto su uso como su confianza.

La generación Z también expresa su preocupación por el impacto de la IA en su cognición. Como recoge la investigación, mientras que los jóvenes son ligeramente más propensos que generaciones mayores a creer que la IA ayudará en lugar de perjudicar su capacidad para buscar información precisa, casi la mitad (49%) está preocupada por que la inteligencia artificial perjudique su capacidad para pensar detenidamente sobre la información que van recibiendo. Es decir, temen que afecte a su pensamiento crítico, como recoge el estudio.

Casi un 40% cree que pueda perjudicar a la hora de tener habilidades para discurrir ideas nuevas. Cerca de 4 de cada 10 personas jóvenes ven cierto perjuicio a la hora de saber buscar y acceder a información de calidad y precisa. De todos modos, en este último caso, también un número similar de jóvenes creen que, al contrario, lo que puede la IA es ayudarles a encontrar información de calidad.

Sus miedos no son infundados: hay estudios que alertan que los jóvenes se han acostumbrado tanto al uso de teclados y de redes sociales para conectarse con gente durante gran parte de su vida, que eso está afectando a sus capacidades de comunicarse.

Aun así, el 72% de la generación Z está de acuerdo en que la IA puede ayudarles a encontrar información más fácilmente. Y el 66% de los jóvenes están convencidos de que les puede ayudar a trabajar más rápido.

Lo que sí tienen claro es que, les guste o no, tendrán que adaptarse. Más de cuatro de cada diez estudiantes jóvenes creen que necesitarán saber cómo utilizar la IA en sus futuras carreras profesionales, y más de la mitad (52%) afirman que las escuelas deberían estar obligadas a enseñarles a utilizarla.

Los jóvenes prefieren humanos que IA

Otro asunto relevante es que no les gusta la idea de reemplazar a humanos por IA. Cuando se les pide que elijan entre los servicios prestados por la IA y los prestados por los humanos, la generación Z expresa grandes reservas y más cuando hablamos de la salud.

Solo el 5% dice que elegiría un médico con IA en lugar de un ser humano. Pero, incluso una aplicación más aceptada que es la de reemplazar a tutores por herramientas de inteligencia artificial tiene pocos apoyos: solo un 18% lo haría.

Además, muchos adultos de la generación Z (dos tercios) dicen que preferirían humanos como asesores financieros, agentes de atención al cliente y conductores de vehículos compartidos que a una tecnología. En general, el 64% de las más de 3.000 personas encuestadas afirma que sería más probable que confiarían más en el trabajo realizado por un humano que en cualquier trabajo hecho por la IA o incluso si solo es apoyado por una de estas tecnologías.

Los investigadores consideran que estos datos son una llamada de atención. Y es que "la generación Z ya está viviendo en un mundo impulsado por la IA, pero los sistemas destinados a prepararlos -escuelas y empleadores- tienen trabajo que hacer para ponerse al día" y para ello ven necesario que haya formación real y políticas claras.

La generación Z habla abiertamente de la salud mental

Además de reconocer que el uso de la IA les produce ansiedad por no conocer sus consecuencias, por la falta de regulación que hace que no sepan cuándo pueden usarla y cuándo o deberían o por si les pueda llegar a quitar empleos, la generación Z es conocida por no tener problemas de hablar abiertamente de la salud mental y por querer priorizarla.

Por ejemplo, hemos visto que muchas personas jóvenes tienen ansiedad por su futuro financiero. "Las generaciones más jóvenes están haciendo los cálculos y apostando a que necesitarán más dinero para alcanzar un futuro estado de éxito financiero”. Un artículo de Fortune analizaba que este grupo de gente se puede describir como una generación con ansiedad financiera.

Al estar en una etapa más temprana de su carrera y a menudo enfrentando salarios más bajos que sus contrapartes mayores, tiene sentido que la generación trabajadora más joven sea la más ansiosa financieramente. La sensación de precariedad también es un elemento fijo de su evolución.

El uso de las redes sociales desde una temprana edad, el alto costo de bienes básicos como la vivienda que dificulta mucho a los profesionales jóvenes poder independizarse o formar una familia, o ver que las empresas que hay en mercado laboral no se ajustan a sus principios, son algunas de las causas que se han alegado como el origen de la ansiedad entre la generación Z.

Otro tema, más banal pero también de peso, es el cambio de la adolescencia a la edad adulta que obliga a la gente a hacer tareas totalmente nuevas, en muchos casos. Muchos jóvenes criados en la era digital, sienten luego vergüenza en ciertas interacciones físicas como ir a una tienda a comprar.

Además esa crisis de salud mental tiene mucha razón: conflictos, inflación, racismo, injusticias y desastres naturales. Un gran estudio evidenciaba hace unos meses cómo la pandemia ha dejado secuelas y traumas, sobre todo entre la población adulta joven.

