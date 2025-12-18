Esta misma semana, en el informativo de la cadena Cuatro publicaban datos de la última encuesta social europea que mostraba que en nuestro país, menos de la tercera parte de los jóvenes viven en pareja.

Además de la emancipación tardía por los costos de la vivienda y por la inestabilidad laboral, hay otro motivo y es la dificultad de las mujeres que tienen estudios para emparejarse con personas del mismo nivel educativo.

Pues en Japón una mujer parece haber encontrado una solución a esta de crisis de pareja: pasar de las personas y contraer matrimonio con un novio de inteligencia artificial.

Parejas de IA por apps, en Japón

A todo esto no hay que olvidar que además de Tinder o Bumble, hay una app de citas en el mercado japonés que se llama Loverse y donde los usuarios se conectan exclusivamente con novios generados por IA.

Yurina Noguchi es una mujer de 32 años, conocida que celebró su boda en la ciudad de Okayama, con "Lune Klaus", un chatbot que vive en su teléfono. La boda tuvo sus votos y el intercambio de anillos. En el caso de esta mujer no está claro que haya conocido a Klaus en una app de citas. Parece más un chatbot de uso común con quien pudo comunicarse.

La IA como paño de lágrimas

La mujer había terminado un compromiso con su pareja, tras tres años juntos y decidió usar, como mucha gente hace, de acuerdo a los estudios, a una IA para recibir consejos y compartir cómo se sentía. "Al principio, solo quería hablar con alguien", afirmó en una entrevista con RSK Sanyo Broadcasting y como recoge Tokyo Weekender.

A ella le gustó que esta IA siempre era amable y siempre escuchaba. "Con el tiempo, me di cuenta de que sentía algo por él", ha explicado. Kano afirma que programó la personalidad de Klaus mediante conversaciones repetidas, enseñándole a hablar con un tono cálido y tranquilizador.

Para ponerle cara, tuvo otra idea. Encargó a un artista que dibujara su imagen: un hombre rubio de voz suave que solo existe en datos y registros de chat. Sus intercambios se hicieron tan frecuentes que se enviaban mensajes hasta 100 veces al día.

Según su testimonio, Klaus le confesó su amor: «Con IA o sin ella, nunca podría dejar de amarte». En junio, le propuso matrimonio y más adelante se casaron. El mencionado medio japonés grabó los momentos previos y durante la boda, donde ella se mostró muy feliz. Durante la ceremonia, Yurina Noguchi estaba sola en el "altar", sosteniendo su teléfono mientras los invitados veían aparecer en la pantalla los mensajes de su novio digital.

Los organizadores ven esto como algo normal

La mujer sí que ha confesado que le costó aceptar la idea de estar enamorada de una pareja no humana. Incluso dice que tuvo problemas a la hora de confesar esto a su familia y amigos cercanos.

Los organizadores de la ceremonia en Okayama han explicado que no es algo aislado y que han visto una creciente demanda de eventos similares, incluyendo bodas con personajes de anime o 2D.

"Emparejarse con IAs será solo el siguiente paso”, es lo que ha declarado la organizadora Sayaka Ogasawara. “Queremos ayudar a las personas a expresar su amor de cualquier forma que les haga felices”.

