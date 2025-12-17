China tiene un examen de acceso a la universidad muy exigente y difícil de corromper. Eso explica por qué mucha gente rica estudia fuera

El Gaokao es el examen de acceso a la universidad en China que, desde hace tiempo, se denomina como el examen más duro del mundo. Los jóvenes chinos deben soportar años de estrés con el objetivo de prepararse para su examen final de secundaria. Los estudiantes con mejor rendimiento pueden aspirar a carreras brillantes e incluso, por cómo es la cultura del país, a buenas perspectivas de matrimonio, como publicaba hace ya tiempo The Guardian.

Ya hemos visto que muchos jóvenes en el país, gente de la generación Z, afirma verse totalmente agotada por lo que han llegado a bautizar como "carrera de ratas" a esa presión que van sufriendo desde que son muy pequeños con el objetivo de alcanzar un éxito o estabilidad laboral en su edad adulta. Y hay algunos que incluso se rebelan contra esto de diversas formas. Más en estos años donde, a pesar del esfuerzo, el desempleo que encuentran al acabar la universidad es muy significativo.





Yuanpu Huang, que es el autor de 'Unpacking China' un libro creado para entender mejor la idiosincrasia y cultura del país. En una publicación en sus redes sociales ha explicado algo que ha levantado mucho interés. En su vídeo explica que muchos jóvenes de China de familias ricas y de la élite acaban estudiando en universidades extranjeras de países de occidente.

Es difícil corromper este sistema

Y aclara el motivo: no es porque la educación de las universidades del gigante asiático no sea lo suficientemente buena o que no confían en el sistema del país (como, según él, asumen muchas personas extranjeras)... sino que la respuesta reside en que acceder a las mejores universidades del país requiere pasar el Gaokao que son pruebas muy duras y muy "difícilmente corruptibles".

Esto se traduce a que si quieres acceder a algunas de las mejores universidades chinas "ninguna cantidad de dinero, familia a la que perteneces o contactos van a ayudar" en ese logro, afirma Huang, comparando con acceso a grandes universidades en países occidentales donde los contactos y el prestigio de la familia pueden jugar un papel importante en el momento de aceptar a los estudiantes, además en muchas universidades de países como Estados Unidos, la matrícula es muy costosa, mientras que en China es asequible.

Afirma que Gaokao no tiene flexibilidad al respecto. En conclusión, no hay un privilegio que se otorgue a las familias poderosas. Por eso, en ocasiones, hijos e hijas de familias ricas, si no logran acceder a las buenas universidades de su país, porque sus calificaciones en el examen no son lo suficientemente buenas, deciden apostar por universidades extranjeras famosas para que sus hijos logren titulaciones de estos centros educativos con prestigio.

Qué supone acceder a una buena universidad

Según un reportaje de The Economist, hay aproximadamente un centenar de universidades de élite en China. La aceptación en una de ellas puede cambiar la vida de un joven. Los expertos calculan que los graduados de estas escuelas ganan aproximadamente un tercio más en su primer empleo que los graduados de universidades de segundo nivel.

En teoría, todos tienen las mismas posibilidades de ingresar a una universidad de élite si dominan el gaokao. En la práctica, a pesar de lo que explica Huang, los niños de familias ricas, que a menudo van a las mejores escuelas secundarias y reciben tutorías extra, tienen una gran ventaja porque pueden acceder a un aprendizaje de mayor nivel para prepararse para el examen.

China ofrece nueve años de educación obligatoria y gratuita que normalmente termina a los 15 años. Luego, los estudiantes deben aprobar un examen para ingresar a una escuela secundaria superior. Estas escuelas cobran tarifas que las familias pobres no siempre pueden afrontar. Después de tres años más de estudio, los estudiantes toman el gaokao.

En las últimas décadas, a medida que la competencia por los lugares en escuelas y universidades de élite se ha vuelto más importante, los padres han buscado cualquier ventaja que puedan obtener para sus hijos. Muchos contrataron instructores privados, de modo que en 2021 la industria de la tutoría en China generaba 100.000 millones de dólares en ingresos anuales.

Pero ese mismo año, en un esfuerzo por nivelar el campo de juego, el gobierno prohibió la mayoría de los servicios de tutoría con fines de lucro para estudiantes durante los nueve años de educación obligatoria.

