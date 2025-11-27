China logra un nuevo récord con la IA: una de sus universidades tiene más patentes que el MIT, Stanford, Princeton y Harvard juntos

Un campus universitario cerca de Pekín, Tsinghua, que tiene más de 100 años de vida tiene un impresionante récord. Según datos de LexisNexis analizados por Bloomberg y compartidos por Xataka, han registrado 4.986 patentes sobre IA y machine learning en los últimos 20 años. Sólo en 2024 registraron 900 patentes. De acuerdo con un reportaje de Bloomberg, Tsinghua está en plena efervescencia estos meses.

La institución líder en ciencia y tecnología del país (muchos la definen como si fuera una unión de la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Carnegie Mellon, todo en uno), ha vivido un año decisivo: el éxito de DeepSeek, la startup de inteligencia artificial que sorprendió a la industria tecnológica con su innovador modelo de lenguaje, ha despertado en la juventud china que asiste a esta reconocida universidad la confianza de que tienen la oportunidad de competir a los mejores del mundo.

De este modo, graduados de la escuela han fundado al menos cuatro de las principales startups de IA del país hasta la fecha. La escuela ha demostrado su capacidad intelectual durante años, liderando las clasificaciones globales de US News & World Report en materias como ingeniería, inteligencia artificial, informática e ingeniería química. Lo que cambia ahora es la oportunidad de convertir los logros intelectuales en éxitos empresariales, explican desde Bloomberg.

Una lista de éxitos

Según el último recuento, ya contaban con más artículos de investigación en IA entre los 100 más citados que cualquier otra universidad, y registran más patentes cada año que el MIT, Stanford, Princeton y Harvard juntos.

Tsinghua obtuvo 4.986 patentes de IA y aprendizaje automático entre 2005 y finales de 2024, incluyendo más de 900 el año pasado, según el servicio de análisis de datos LexisNexis.

En total, China representa ahora más de la mitad de todas las familias de patentes activas a nivel mundial en esos sectores . "Este es un cambio asombroso en la innovación en menos de una década y refleja el esfuerzo conjunto de China por convertirse en una superpotencia de la IA", afirmó Marco Richter, director sénior de Análisis y Estrategia de Propiedad Intelectual de LexisNexis, con sede en Bonn.

Xi Jinping, el presidente de China, también se graduó de la universidad. Más allá de los exalumnos que han fundado startups, sus graduados desempeñan funciones clave en IA en importantes empresas tecnológicas, como Alibaba Group Holding Ltd. y ByteDance Ltd. En los laboratorios de Tsinghua, los investigadores han desarrollado un chip de IA llamado Accel para competir con los de la líder Nvidia Corp.





