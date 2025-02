DeepSeek en local era justo lo que buscaba: una inteligencia artificial de calidad, privada y sin suscripciones

Cuando pensaba que entre ChatGPT y Microsoft Copilot ya tenía mi apaño hecho para usar inteligencia artificial gratis en mi día a día, va a y llega DeepSeek para cambiarlo todo: llevo una semana usándola y tengo claro que, salvo hecatombe o gran revolución por parte de actores como OpenAI, Google o Microsoft, me quedo con esta IA china open source y completamente gratis.

No es ningún secreto que la inteligencia artificial ha llegado para cambiar todos los aspectos de la informática, desde la programación a su integración con los smartphones pasando por tareas tan mundanas como la gestión del mail o la traducción. Pero trabajar con IA tiene sus riesgos. Sin ir más lejos, la ingente cantidad de datos que le cedes para su entrenamiento.

Ejecutar mi propio LLM gratis y bajo mi control era lo que quería

La IA ha pasado de ser un concepto futurista a una herramienta del día a día que uso para corregir mis textos, generar imágenes, reescribir, proponerme nuevos temas o retitular. Pero claro, ¿quién se queda con todos mis prompts? Ya sabemos que cuando algo es gratis es porque el producto eres tú y con ChatGPT no había sorpresas.

Cuando probé DeepSeek por primera vez me quedé maravillada con los resultados, pero lo que verdaderamente me conquistó es poderlo usar sin suscripciones, sin depender de la nube y sin suscripción. En pocas palabras, ejecutar un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) en local me ha dado privacidad y control.

Llámame conspiranoica, pero cada vez que usaba una IA basada en la nube, tenía la sensación de que entregaba mis dudas, ideas e información confidencial a alguien más. Igual eran datos tontos, pero eran míos y alguien los está recopilando y analizando con diferentes fines. Con DeepSeek en local, todo lo que pasa en mi ordenador, se queda en mi ordenador.

Y eso me da confianza en general, no solo cuando manejo información sensible. Yo solo soy una periodista, pero me imagino que la sensación con profesionales del mundo del derecho, finanzas o la salud. Un modelo ejecutado en local resuelve este problema y esconde otros ases en la manga.

Por ejemplo, no cumple los mismos estándares de censura que la versión web (en el caso de DeepSeek, con cuestiones políticas chinas), pero el modelo de IA que esté libre de sesgos y limitaciones, que tire la primera piedra. Con un modelo de inteligencia artificial en local y código abierto no hay esas restricciones.

DeepSeek esconde más ventajas que lo convierten en esencial para mí

Pero no hace falta irse a cuestiones peliagudas, sino a escenarios más mundanos como carecer de internet: con DeepSeek en local puedo usarlo aunque esté en medio del monte sin conexión o en un vuelo con el portátil en modo avión. Para alguien que viaja tanto como yo, esta función es esencial para trabajar en cualquier momento y lugar.

Un día de estos tenemos que sentarnos a hablar de las suscripciones y el hastío que producen y sé que no estoy sola en esto. Mi compañero Javier Pastor incluso ha escrito un magnífico libro sobre el tema: entre servicios de streaming como Filmin o Movistar+, pagar iCloud, alguna app de productividad, otras de ocio como Wikiloc y Amazon, se va una cantidad respetable de euros por la ventana, así que tengo que plantearme seriamente a qué me suscribo y saco provecho. Y por el momento, ChatGPT no está entre las elegidas.

Considero que para mis usos la versión gratis es más que suficiente, pero es que también lo es este modelo de IA gratis y en local. No obstante, cuenta con ocho mil millones de parámetros. La eficiencia de DeepSeek es una virtud que se aprecia enormemente cuando la usas desde tu equipo, en mi caso un Mac Mini y un MacBook Air apañados pero nada del otro mundo.

Estudié ingeniería y siempre me ha gustado mirar bajo el capó para saber cómo funciona lo que estoy usando y DeepSeek me permite hurgar hasta el fondo. No lo he elegido por ello, pero me gustan los proyectos open source y lo que ello significa en un mundo que tiende cada vez más al tecnofeudalismo. Cualquiera que intente desvincularse mínimamente de las big tech encontrará en esta solución algo liberador, una apuesta por la IA descentralizada y más allá, hacia la soberanía digital.

Portada | Mockuuups Studio y DeepSeek

En Genbeta | Enfrentamos a DeepSeek contra ChatGPT: sorprende con sus resultados y nos hace dudar si merece pagar ChatGPT Plus