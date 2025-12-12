Chrome sigue corto de funciones de IA, así que Google ha creado un nuevo navegador con el que no se navega, se crean webs en tiempo real

Google ha presentado un nuevo proyecto llamado Disco. Es un navegador experimental con el que buscan dar un (otro) paso en la integración de la inteligencia artificial generativa en las búsquedas: cuando el usuario introduce una solicitud compleja, el navegador no solo le da resultados. También construye una interfaz interactiva específica para resolver esa tarea en el momento. Es una aproximación interesante, sobre todo por lo tarde que va Google integrando IA en Chrome (algo que puede ser muy buena noticia, por otra parte).

No es un sustituto de Chrome. Es importante aclarar que Disco no nace con la intención de competir o reemplazar al navegador principal de la compañía. Según Parisa Tabriz, responsable del equipo de Chrome, esta iniciativa surgió de un hackathon interno y su función es puramente experimental. El objetivo es analizar cómo cambia el comportamiento del usuario cuando utiliza una herramienta gestionada por IA en lugar de la gestión tradicional de pestañas. Son las GenTabs.

Un vistazo a… 13 TRUCOS de GOOGLE CHROME que probablemente no conocías

La tecnología detrás de las GenTabs. Aprovechando Gemini 3 Pro para generar interfaces de usuario, una GenTab funciona como una página web creada en tiempo real. Si el usuario solicita planificar un viaje a Japón, el sistema no entrega un insulso texto generativo. Lo que hace el navegador es abrir pestañas reales con fuentes de información y, al mismo tiempo, programa una mini app interactiva con mapas, puntos de interés, itinerarios o lo más adecuado para el contexto.

Una IA diseñada para fomentar la navegación, no para sustituirla. A diferencia de otras implementaciones basadas en resumir el contenido para acortar la navegación, Disco incentiva la apertura de pestañas. Para que GenTab funcione con precisión, necesita beber de la información de las webs que el usuario mantiene abiertas. Se establece un sistema donde la IA analizar los datos de los sitios visitados para actualizar la aplicación generada. Por ejemplo, si el usuario localiza un restaurante en una pestaña nueva, la GenTab tiene la capacidad de integrarlo automáticamente en el planificador.

Casos de uso y futuro de la herramienta. Las demostraciones muestran cómo sería posible generar modelos interactivos de anatomía basados en artículos médicos (ideal para educación) o crear ipso facto comparadores de costes para mudanzas. Google no ha anunciado mucho más del futuro del proyecto, pero no es difícil imaginar que, de verle futuro, las GenTabs llegarán a Google Chrome de alguna forma.

Imágenes | Google

En Genbeta | Llevo usando el nuevo navegador de ChatGPT toda la semana y me ha dejado fría: este Atlas no es rival para Google Chrome



