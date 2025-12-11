EE.UU vive algo insólito: la pérdida de interés entre los turistas del mundo. Ahora quiere pedirles sus stories en redes sociales

Los ciudadanos de 42 países del mundo, incluido España, no necesitamos visado para entrar en Estados Unidos. Si queremos viajar al país, necesitamos rellenar nuestros datos para obtener la llamada autorización ESTA, un sistema electrónico que determina si los visitantes cumplen con los requisitos para viajar a Estados Unidos en el marco del Programa de Exención de Visado (VWP) y que cuesta 40 dólares. A todo esto, los ciudadanos de Estados Unidos vienen a España sin visado y sin pagar por un permiso.

De todos modos, el presidente del país norteamericano tiene una nueva propuesta y, si se aprueba, los turistas tendrán que mostrar, además de sus datos, las historias de sus redes sociales de los últimos cinco años.

La propuesta busca, demás, pedir muchos más información a los viajeros, como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que la persona haya utilizado durante los últimos diez años o datos de la familia del viajero, como nombres, fechas de nacimiento y lugar de nacimiento.

Un vistazo a… Cómo mejorar la SEGURIDAD EN INTERNET: VPN, DNS y páginas con HTTPS

El debate está servido

A todo esto, hay que tener en cuenta que en el año 2026 se celebra el Mundial masculino de Fútbol entre México, Estados Unidos y Canadá y este tipo de eventos mueve a muchísimos turistas más para ver los diferentes encuentros deportivos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) justifica la iniciativa citando una orden de Trump, emitida en enero pasado para proteger a EE.UU. contra amenazas a la seguridad nacional y seguridad pública.





La Electronic Frontier Foundation, un grupo que trabajo por la defensa de la seguridad y privacidad online creen que hay algo más en esta medida. Por ejemplo, prevenir a los estudiantes que quieren llevar a cabo sus carreras en Estados Unidos o tienen allí becas supriman su actividad en sus redes sociales o dejen de compartir información sobre ciertos temas si son contrarios a las opiniones del Gobierno (véase quejarse por un genocidio o por las decisiones de atacar a terceros países).

El colectivo ha afirmado que la restricción estadounidense tiene como objetivo "vigilar y suprimir la actividad en redes sociales de los estudiantes extranjeros". Sophia Cope, abogada sénior de la Electronic Frontier Foundation, está convencida de que esta medida "exacerbaría los perjuicios a las libertades civiles".

Y añade que "no ha demostrado ser eficaz para detectar terroristas ni otros delincuentes" (porque una persona terrorista no compartirá sus intenciones en redes sociales), añadió, "pero ha socavado la libertad de expresión e invadido la privacidad de viajeros inocentes, así como la de sus familiares, amigos y colegas estadounidenses".

Ha caído el interés en visitar Estados Unidos

En la presentación del plan, un periodista le preguntó al presidente Donald Trump si cree que eso afectaría a la llegada de turistas al país, siendo esta una fuente importante de dinero para EE.UU y este ha dicho que no porque al país le está yendo muy bien.

En la práctica, el pasado verano, fecha de más afluencia turística, se registró un notable descenso en el turismo en el país. El país experimentó una caída interanual del 14% en las visitas internacionales. Eso se traduce, según Global Statistics en una pérdida estimada de 12.500 millones de dólares en el gasto de los visitantes internacionales.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, una organización global de defensa del turismo, proyectó en mayo que Estados Unidos sería el único país de las 184 economías analizadas por el consejo que vería una caída del turismo este año 2025.

Didier Arino, director general de la consultora de viajes Protourisme en Francia, ha dicho que esto es algo "inaudito" sobre la caída "sin precedentes del interés por viajar a Estados Unidos". Afirma que estas caídas tan drásticas suelen suceder en contextos cuando un país está en guerra o son grandes riesgos de seguridad o riesgos de crisis sanitarias.

Imagen | Foto de Polina Kuzovkova en Unsplash

En Genbeta | Esta web recoge cuáles son los destinos turísticos a los que no ir en 2024 y explica sus razones



