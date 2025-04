México quiso atraer a los nómadas digitales con medidas especiales. Así le va tres años después

La jefatura de gobierno de la Ciudad de México publicaba orgullosa en 2022 que esta ciudad es uno de los 20 Destinos Globales de Airbnb para nómadas digitales o trabajadores, para anunciar un nuevo acuerdo con la UNESCO y Airbnb para convertir a la CDMX "en capital del turismo creativo".

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ahora Presidenta de la República, señalaba que el objetivo de esta alianza internacional era que la Ciudad de México impulsase la llegada de nómadas digitales –de quienes se estimaba que, de captar un 5% de este segmento poblacional, se generaría una derrama económica de mil 400 millones de dólares anuales– a diversas zonas de la capital y con ello se fomente el empleo y se potencie la economía local. Así lo explicaba el comunicado, que aún está publicado en la web oficial.

Ahora, en México, Airbnb está siendo noticia por lo contrario: hay nuevas leyes para frenar el impacto de los pisos turísitcos con medidas como permitir los alquileres solo la mitad del año aunque la empresa ha presentado un amparo legal contra esto y también el país se ha dado cuenta de que va a necesitar este espacio extra para alojar a gente cuando se celebre el Mundial de Fútbol.

Entre otras cosas, varias son las regiones del país que protestan contra los nómadas digitales. Un país tan reconocido por su hospitalidad (la amabilidad es algo muy característico de México y que corroboran estudios al respecto), está sintiendo que hay quienes han tomado ventaja de esto.

En redes sociales hay muchos perfiles creados para demostrar el por qué de este malestar y la presencia de nómadas digitales en el país, es un tema de conversación cada vez más común en el país y en las conversaciones cotidianas.

En este reportaje vamos a analizar qué ha pasado estos tres últimos años con la información que hay al respecto. A falta de estudios oficiales analizando de forma detenida este fenómeno, podemos ceñirnos a cifras relevantes y a movimientos sociales y en redes respecto a este tema, por parte de la población local.

México como país atractivo para los nómadas digitales, en cifras

Cabe decir que incluso el gobierno mantiene una guía promocional para mostrar el atractivo que este país puede tener para los nómadas digitales. Según Euronews, México es uno de los destinos más populares para los teletrabajadores estadounidenses que viajan. De acuerdo con un informe de BBVA en marzo de 2024, México ocupa el sexto lugar de los países de todo el mundo con más nómadas digitales y el primero en América Latina.

El Departamento de Estado de Estados Unidos estimaba en 2023 que 1,6 millones de estadounidenses viven en México, y muchos más se establecen allí temporalmente como nómadas digitales. México no cuenta con un visado especial para nómadas digitales, pero estos trabajadores pueden acogerse al visado de residencia temporal. Eso hace que no se sepa exactamente la cantidad, pero los estudios apuntan a que es de los lugares más atractivos del mundo.

En 2022 publicaba Bloomberg, el aumento de estadounidenses que se quedan más tiempo preocupa a algunos locales preocupados por el costo de vida, especialmente en algunos de los barrios históricos que son sus principales destinos en la Ciudad de México. Lo que es difícil es conocer el número de nómadas digitales viviendo el país porque es ampliamente sabido que muchas personas de Estados Unidos y Europa se quedan en México de manera irregular y que el país no hace un conteo de estas personas.

Otra cifra importante, recogida por Euronews sorprende: Airbnb identificó que las estancias largas a través de la plataforma aumentaron casi un 90 % en 2022 con respecto a 2019.

Subida de los precios

La secretaria de Turismo en 2022, Nathalie Desplas Puel, señalaba ese año que la Ciudad de México cumple con todos los requisitos que solicitan los nómadas digitales, de los que se esperaba captar a 77.500 personas, quienes, según ella, tenían en ese momento un gasto promedio de 1.510 dólares al mes, lo que generaría para la ciudad una derrama de 1.400 millones hasta los 3.720 millones de dólares al año.

Esto suena bien. Más dinero para negocios mexicanos. Pero tiene la otra cara de la moneda. Un tema que ha sido muy analizado en general cuando hablamos de personas que llegan a un sitio con salarios mucho más altos que los del país de destino: cuando son muchas las personas que lo hacen, los precios suben. Por un lado está ver en qué tipo de comercio gastan los extranjeros.... si lo hacen en lo tradicional y local o si se quedan con los negocios creados, a veces por otros extranjeros, con una estética y una carta y servicios alejados de lo local.

En zonas de Ciudad de México como la colonia Roma o la Condesa abundan los bares de estética hipster, con altos precios y hasta hay la queja de los mexicanos de que la comida por allí ya no pica porque a muchos extranjeros no les gusta tanto el chile y muchos locales de extranjeros van adaptando su oferta a esta demanda. Obviamente, no todos los nómadas digitales cumplen con este estereotipo. Hay de todo.

La gentrificación es un tema común de debate

Como publica Andy Sto, los precios de la vivienda se han disparado un 247% en México en los últimos 15 años (publicado en 2024). Muchas fuentes alegan que no es culpa de los extranjeros, solamente, sino la falta de regulación, ya que también los precios han subido en sitios poco turísticos.

Por ejemplo, El País América recordaba hace unos meses que de 2005 a 2021, los precios en todo México han aumentado un 247%. Incluso en estados con poca afluencia turística, como Morelos, los precios han aumentado 193%, según datos de la Asociación Hipotecaria Federal. "No hay un solo estado en México donde el precio no se haya más que duplicado durante ese periodo". A pesar de esto sí que las cifras muestran importantes incrementos.

Desde Global Property Guide, en su análisis de varios países, México incluido, afirman que los precios de venta y los alquileres en el mercado mexicano de la vivienda siguen creciendo, "impulsados por la persistente escasez de oferta, los factores demográficos internos y el interés sostenido de los compradores extranjeros", mientras que las políticas estadounidenses añaden incertidumbre a las perspectivas.

Por su parte, la Universidad de las Américas Puebla afirma que "los nómadas digitales son solo un actor más en los complejos procesos de gentrificación, donde también juegan un rol clave los desarrolladores inmobiliarios, las plataformas de alquiler, los propietarios de departamentos céntricos y, por supuesto, los gobiernos locales".

La alcaldesa de México ha anunciado medidas

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tras Claudia Sheinbaum ha hablado abiertamente de la gentrificación y de la necesidad de tomar medidas a los precios de la vida, que están haciendo más difícil a la ciudadanía mexicana habitar su propia ciudad. Sin embargo, en sus diversas intervenciones hablando de este tema, Brugada no apunta a la presencia de extranjeros como una de las causas.

La falta de regulación en el mercado inmobiliario ha sido uno de los motivos que ha permitido que las empresas prioricen las ganancias. Entre las medidas anunciadas por la dirigente están la de tener más espacios habitacionales a disposición de la ciudadanía. Por ejemplo, ha propuesto la rehabilitación de viviendas en riesgo en zonas como Tlatelolco.

Según sus palabras: "combatir la gentrificación en la Ciudad de México, con una política pública de vivienda, con vivienda nueva, con vivienda en renta para los jóvenes, con rehabilitación de vivienda".

La Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez 06600 ya denunció varias veces que la proliferación de Airbnb trae consigo el despojo de predios a inquilinos por parte de empresas e inmobiliarias, quienes aprovechan para convertirlos en espacios de hospedaje temporal.

De todos modos, faltan más estudios a nivel local para conocer el impacto real de los nómadas digitales en la subida de precios, teniendo en cuenta que hay más motivos que han llevado a esta situación de subida de los precios de la vivienda (una crisis que, además, se está sintiendo a nivel mundial).

Protestas sociales contra el impacto de los cambios

Hay que recodar que el pasado año, España protagonizó muchas protestas contra los turistas y nómadas digitales que llegan de países ricos en masa. Incluso en Barcelona se viralizaron una imágenes de gente echando agua a quienes estaban sentados en las terrazas de cafeterías de avenidas principales en las que ya es raro encontrarse a los locales.

México también llevó a cabo varias protestas. En septiembre de 2024 fue Oaxaca quien se puso en pie (Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, reconocido por ser uno de los lugres con más indígenas y con más cultura e idiomas dentro de todo México) y en agosto fueron algunas colonias de Ciudad de México las que se levantaron en protesta por la falta de soluciones ante un mercado inmobiliario cada vez más copado por extranjeros de altos salarios.

En el caso de Oaxaca, además de la gentrificación como tal, hay una queja más profunda: la apropiación cultural. El estado tiene mucha tradición precolombina, es reconocido por sus impresionantes artesanías y ciertas prácticas comunes allí que son buenas para la salud física y mental.

Perfiles en redes sociales como Gentrifica en tu idioma o Experiencias con gentrificadores entre muchos otros, ponen sobre la mesa estos aspectos. Cómo hay personas de países como Estados Unidos tomando prácticas ancestrales muy arraigadas en ciertas culturas oaxaqueñas, para comercializar con ellas, sin conocer ni respetar lo que realmente esto supone para la gente local. O cómo gente llegada de países más al norte en América o de Europa toman sus artesanías y sus diseños y se enriquecen con ello, sin dar el crédito a quienes idearon este arte. Son quejas comunes.

De hecho, la web Andy Sto, creada para dar información a profesionales que tienen libertad para moverse por el mundo, tiene un artículo destinado a la situación de México con los nómadas digitales y con consejos para que, quienes decidan mudarse al país sean conscientes de las consecuencias de sus decisiones. Recuerdan en esta web la importancia de consumir local, de aprender el idioma o idiomas locales y no esperar que todo el mundo deba hablarles en inglés cuando viven en México, y un respeto por el país de destino.

El cambio de las ciudades

Marisela es una mujer que vivió toda su infancia y adolescencia en La Condesa. Ahora pasa por allí a tomar clases de salsa con una academia local que practica el baile, como tantas otras, en el Parque México. Dice que ya no reconoce nada de su colonia y le pesa cómo prácticamente ningún negocio de los de siempre han sobrevivido en esas calles, sustituidos por locales de 'brunch', cócteles y cafés super elaborados.

Lo dice mientras muchas personas que pasan cerca de ella van hablando en inglés y muchos hombres se pasean por el parque casi desnudos, como si estuvieran en una playa, aunque resulte chocante esa imagen en un parque tan familiar. Otras personas de Estados Unidos van con la cámara en mano sacando fotos y vídeos de cómo la gente local disfruta del espacio del parque, de cómo las familias juegan o la gente toma clases de baile, sin consultar si alguien pueda sentirse incomodado por ser filmado, de cerca, mientras disfruta de su ocio.

Sobre este tema ya recogimos información en otro tema: recordaba Nick Hilden que lleva más de 20 años viviendo en Oaxaca (y que se considera culpable, con sus artículos hablando maravillas de la vida en Puerto Escondido de muchas de las visitas que han llegado a la ciudad), que " lo largo de los años, he visto a innumerables personas tratar el destino que visitan como si fuera un parque de atracciones. Se comportan como si las leyes y costumbres locales -por no hablar de la decencia común- no fueran aplicables". Este asunto que Hilden ha tratado es un tema de conversación cada vez más común en el país. La sensación de que muchos extranjeros no están respetando el lugar es algo extendido.

Comentaba Hilden que "las personas que viven en estos destinos no son empleados ni personal de eventos. Son personas normales que viven su vida, trabajan y tienen familia. Como visitante, debes tener en cuenta que tú irás y vendrás, pero su comunidad permanecerá. Es su hogar mucho más que tu aventura" y que ve una enorme falta de respeto hacia la gente local por muchos de estos nómadas digitales.

De todos modos, la llegada masiva de nómadas digitales a México es un fenómeno bastante reciente, el país sigue abierto a la llegada de más personas con este perfil profesional y, probablemente, en algún momento habrá estudios más a fondo sobre las diferentes variantes del impacto que esto puede traer. Ya hemos hecho un reportaje similar de la situación de Bali, un lugar que siempre ha estado muy abierto a los turistas y a los nómadas digitales, donde sí ha habido más análisis del impacto con datos muy concetos.

