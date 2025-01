México tiene un problema de salud mental creado por tantas horas de trabajo: los estudios muestran cifras alarmantes de depresión

Hace unos días, era domingo, quedé con unos amigos para cenar. Llevábamos tiempo sin vernos y además tenían que pasar por casa a recoger algo. Mi amiga llevaba todo el día trabajando y, cuando acabamos la cena, volvió a casa para seguir. Llevaba sin descansar desde el domingo anterior y eso que trabaja en una moderna empresa de arquitectura basada en diseños sustentables o sostenibles. La conozco desde hace años y alguna vez la he visto llorar por el estrés máximo en el que estaba metida en su día a día.

Otro colega trabaja en una plaza comercial y pasó semanas trabajando los siete días de la semana y solo podíamos vernos a partir de las 9.30 de la noche. Ahora está teniendo un descanso a la semana, pero los otros seis entra a las 11 de la mañana y sale a las 9 de la noche.

Otra de mis amigas cercanas estuvo años trabajando los siete días de la semana, a veces incluso durante las noches, sin dormir, en una empresa japonesa (Japón tiene una cultura laboral de horas excesivas, cuyas empresas han encontrado un lugar perfecto en México para imponer sus condiciones, ya que aquí la gente también suele pasar muchísimas horas en su oficina o lugar de trabajo), en un puesto relevante (aunque no tan bien pagado para su importancia) y con escasas vacaciones anuales. Había poco tiempo para el ocio pero una vez fuimos a un mega concierto de mi artista favorito y la pobre se durmió todo el concierto en una butaca por el agotamiento. Acabó con problemas de salud y ahora cuida muchísimo sus hábitos laborales para evitar que suceda lo mismo.

No estoy contando historias aisladas. Son casos muy comunes. México, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quiere reducir las jornadas laborales a las 40 horas, como muchísimos países del mundo, desde las 48 existentes en la actualidad. Habrá que ver qué va a suceder, pero muchos son los estudios que muestran claramente que la gente en México trabaja muchas más de las 48 horas de jornada actual. El presentismo laboral está implantado en la cultura empresarial, aunque hay investigaciones que demuestran que ese exceso de horas en el trabajo son el origen de problemas de depresión y ansiedad.

Los mexicanos son quienes más tiempo trabajan de la OCDE

Si miras las cifras de la OCDE, Alemania, seguido de Dinamarca, Noruega, Holanda y Suecia son los países que menos horas anuales trabajan. Concretamente, en Alemania, al año, la gente trabaja una media de 1.341 horas.

Quienes más horas se pasan en la oficina son las personas de México y Colombia, este último registra una media de 2.400 horas. Es decir, alrededor de 1.100 horas más que un empleado germano. Sin embargo, mirando la productividad, en el fondo de la clasificación de la OCDE se encuentra México, donde una hora de trabajo de media aporta 22,2 dólares (18,7 euros) a la economía, prácticamente cinco veces menos que en Irlanda (el país líder en el listado de productividad).

Viendo que trabajar más no mejora la productividad, podemos concluir que lo que sucede no es tanto cuestión de practicidad, sino de cultura laboral. Ya hemos visto infinidad de estudios demostrando que trabajar muchas horas resulta agotador y la gente acaba siendo menos productiva. Y ese agotamiento también puede afectar la salud mental. La primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (2021) del INEGI reportó que el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela ansiedad en algún grado.

Cómo trabajar mucho afecta para mal

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que, previo a la pandemia, México ya figuraba como uno de los países con mayor fatiga por estrés laboral. Al menos el 75% de sus trabajadores padecía esta condición, superando los niveles de China (73%) y Estados Unidos (59%).

Patricia Lozano Luviano, consultora en desarrollo humano, ha advertido en un artículo para la UNAM sobre instituciones y organizaciones disfuncionales que enferman a su personal. Afirma que más del 40% de quienes desempeñan labores de oficina se sienten exhaustos. Por otra parte tenemos que en México, entre 45 y 50% de las personas económicamente activas tienen alguna afectación mental, de acuerdo con investigaciones recopiladas por Erika Villavicencio, de la Facultad de Psicología.

Diego Coronel Manzo, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, explicaba hace unos meses que esto puede afectar la funcionalidad del individuo en diferentes esferas; por ejemplo, en los ámbitos académico, escolar o laboral, incluso ser motivo de discapacidad psicosocial y de merma de las relaciones interpersonales. Dice el experto que:

"Además, si el trabajador labora demasiadas horas y no goza de tiempo para su disfrute personal y, por ende, su calidad de vida disminuye; la retribución que recibe es menor en comparación con otras naciones. Todo ello predispone al desarrollo de diferentes malestares emocionales, incluida la insatisfacción por el trabajo y la frustración por el desempeño, que más adelante se transforman en un trastorno mental, advirtió el experto".

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022 encontró que 16.7% de la población adulta mexicana presentó síntomas depresivos, predominantemente en personas adultas mayores. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2023 se registraron 8,837 defunciones por suicidio y explican las fuentes oficiales que las condiciones laborales van muy ligadas a estas alarmantes cifras.

Según el IMSS, unas de las principales causas de la depresión es el ambiente laboral. Asuntos como estar en un ambiente laboral tóxico, donde no hay trabajo en equipo, o no se respetan reglas; donde circulan chismes y rumores en pasillos; espacios donde personas poco capacitadas tienen ascensos; en los que otros toman crédito de un trabajo ajeno; cuando ante los problemas se buscan culpables no soluciones; o no hay reconocimiento de logros... esto deriva en problemas de salud mental.

Posibles soluciones

Explica Villavicencio que "cuando las empresas implementan nuevas reglas se incrementa la productividad. Es un “ganar, ganar”, porque se tiene una plantilla que da resultados, con un compromiso muy alto, que hace carrera en las organizaciones, logra resultados, a diferencia de organizaciones donde no quieren ocuparse del tema, y buscan tapar el sol con un dedo, ahí hay bajos resultados, y mal ambiente laboral".

"Los problemas de salud mental aumentan el ausentismo, la productividad y los costos de atención médica en el lugar de trabajo. Sin embargo, el abordaje de la salud mental en los espacios laborales continúa siendo obstaculizado por el estigma y la falta de concienciación sobre el tema".

Además de la reducción de las horas laborales, muchos ejemplos en el mundo reflejan la necesidad de un cambio en la cultura laboral para tener espacios de trabajo más saludables.

