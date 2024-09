Si estás quemado de tu trabajo, unas vacaciones no sirven. A los tres días de volver tendrás el mismo estrés, según la psicología

Dicen los estudios que los trabajadores del mundo estamos a niveles récord de estrés y hay expertas que dicen que la relación con el trabajo en la actualidad es "enfermiza", mientras que nos hemos hartado de este agotamiento constante. Todo esto a pesar de que el cansancio y el estrés acaban con la productividad.

Hace unos días recopilábamos historias reales de gente que había visto sus vacaciones interrumpidas por sus jefes de maneras demenciales y hoy vamos a analizar un estudio que muestra que el síndrome de agotamiento o de estar quemado no se quita con unas vacaciones.

Concretamente, según un estudio publicado en el Journal of Applied Psychology, el alivio de las vacaciones desaparece en una o dos semanas cuando vuelves al trabajo.

Hay un alivio de unas semanas

"No hay duda de que obtienes algo de alivio cuando te tomas un descanso de tu rutina, pero muchos también informan que se sienten estresados ​​durante las vacaciones debido a la carga de trabajo cada vez mayor que tendrían que afrontar una vez de regreso".

Según los expertos, se llega a la etapa de agotamiento cuando no se puede lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. "Tomar vacaciones es una solución temporal al agotamiento. Pero al regreso de las vacaciones, los problemas persistirán a menos que los solucione".

Abordar el agotamiento no es sencillo. Explorar las causas y sus opciones puede aliviar la carga como dice el Dr. Rahul Khemani, renombrado psiquiatra del Hospital Wockhardt de Mumbai, pero no soluciona el síndrome de trabajador quemado.

Otro estudio analizó a 76 empleados que sufrían gran estrés y agotamiento laboral. Los analizaron antes de sus vacaciones, durante y después. Hubo una disminución del agotamiento durante las vacaciones y un retorno a los niveles previos a las vacaciones unos días después de reincorporarse a su trabajo. En muchos les volvió el estrés que tenían en tan solo tres días.

