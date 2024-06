Estamos en niveles récord de estrés, según un informe mundial sobre trabajadores. La causa no es el teletrabajo ni la oficina

En un informe a nivel global hecho por Gallup sobre la situación de los trabajadores en sus ambientes de trabajo desveló que hay grandes niveles de estrés y que esto es algo general en todos los continentes. Por ejemplo, el 44% de los empleados encuestados afirmaba en el estudio haber experimentado mucho estrés el día anterior a someterse a las preguntas de esta consultora.

Gallup es una empresa que realiza encuesta muy interesantes sobre el entorno de trabajo que recogemos a menudo. La cifra de este último estudio realizado repite el récord de 2021 registrado por Gallup y se traduce en la continuación de una tendencia tendencia de estrés elevado que comenzó hace casi 10 años. Asia Oriental, que incluye a China, empató con la región de Estados Unidos y de Canadá en cuanto a los niveles más altos de estrés.

Si hablamos de España, destaca que las personas de nuestro país mostramos mucho enfado hacia las dinámicas de nuestras empresas: de todo el mundo, estamos en la décima posición respecto a esto, tras varios países ubicados en el este de Europa, tanto norte, como del sur de la región.

Cómo afecta el estrés al trabajo

¿Qué estresa a los trabajadores del mundo? Dice la consultora que el trabajo en sí puede ser una fuente de estrés y afirma que, a mayor estrés, menor compromiso hay por parte de los trabajadores. Factores externos, como la inflación o problemas familiares, también pueden ser fuentes de estrés diario.

En la siguiente imagen se puede ver la evolución con los años. El número se refiere a cuántas personas- sobre 100- dicen haber vivido estrés durante gran parte del día, en la jornada anterior de responder a las preguntas de la consultora.

Teletrabajo u oficina: qué es mejor contra el estrés

Hablando del agotamiento laboral, otra de las conclusiones de Gallup es que "el compromiso (empresarial con sus trabajadores) tiene 3,8 veces más influencia en el estrés de los empleados que el lugar de trabajo". Aún así, una conclusión clave es que para muchas personas el hecho de contar con el tiempo libre que se ahorran en desplazarse a diario a las oficinas les resulta muy positivo para su bienestar porque les permite pasar tiempo con su familia.

Otras personas afirman no conseguir encontrar concentración trabajando en sus casas o fuera de una oficina. También hay que decir que aquí entra la declaración de un directivo de 71 años de Estados Unidos, porque, a diferencia de la situación en España, hay personas en el país norteamericano que se jubilan a edades más avanzadas que aquí.

Una gerente de 33 años coincide con él en que en casa, "siento que mi trabajo es sólo trabajo, y le faltan las cosas divertidas, la unión con los compañeros...". Según ella, a distancia, la construcción de relaciones se le hace más complicada.

Se ha hablado mucho de los pros y los contras del trabajo a distancia, híbrido o presencial. Algunos empleados consideran que trabajar desde casa es más útil para concentrarse, mientras que otros se concentran mejor en la oficina. La oficina se muestra entre los encuestados como un lugar de encuentro para la vinculación social, el desarrollo y la creación de una cultura de trabajo.

Pero, según las encuestas realizadas, la flexibilidad del trabajo a distancia permite una mayor autonomía y bienestar, algo que los trabajadores de hoy de hoy en día aprecian mucho. Aún así, aprecian más ver que su empresa está comprometida con ellos. Como explica el estudio:

Dicho de otro modo, lo que la gente experimenta en su trabajo diario -sus sentimientos de implicación y entusiasmo- es más importante para reducir el estrés que su lugar de trabajo.

Y esto vuelve a llevarnos a algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones: hay grandes líderes tech como Mark Zuckerberg que afirman que la gente que hace sus tareas desde casa ha mostrado peor rendimiento que quieren han comenzado en la firma desde las oficinas, sin asumir sus responsabilidades. "Los directivos deben preguntarse si el bajo rendimiento del trabajo a distancia o híbrido es un problema de ubicación o más bien de gestión", dice este informe.

Y es que, el informe dice el informe algo clave: "ninguna ubicación puede "arreglar" una mala gestión, y la oficina por sí sola no tiene la magia de crear una gran cultura organizativa".

Relación "enfermiza" con el trabajo

Gallup no es la única que ha demostrado estos alto niveles de estrés. Recientemente veíamos que la relación actual con el trabajo es enfermiza porque el estrés está en máximos. En su nuevo libro, 'Never Not Working: Why the Always-On Culture Is Bad for Business--and How to Fix It', escrito por Malissa Clark y de Harvard Business Review Press, su autora explicaba la actual epidemia de exceso de trabajo, cómo se ve en sus peores momentos y cómo una generación de empleados, sin saberlo, ha dejado que su trabajo los consuma.

Y desde Harvard insisten en cómo esto es muy malo para la salud y también para las empresas. Clark es profesora de psicología industrial-organizativa en la Universidad de Georgia y Directora del Healthy Work Lab, una entidad que fomenta los espacios de trabajo saludables.

Imagen | Foto de Francisco Moreno en Unsplash